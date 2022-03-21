Що робити, якщо вас взяли у полон: рекомендації щодо поведінки

З кожним днем ми переконуємося в тому, що ворог жорстокий, безжальний та цинічний, який не дотримується жодних норм. Рашисти окуповують міста та села, тож цілком реально, що й цивільні люди можуть потрапити в полон.

Причин, з яких вас можуть взяти як заручника, є кілька: розвідка, шантаж, живий щит тощо. І експерт з психічного здоров'я Марта Пивоваренка для Telegram-каналу Психологічна підтримка розповіла, як діяти, якщо ви опинилися в полоні.

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Важливо! Щоб не потрапити у полон, у жодному разі не можна носити військову або схожий одяг на військову форму, камуфляж, мати якусь символіку на одязі, а також вбиратися у хороші дорогі речі. Треба виглядати максимально просто й не привертати до себе увагу.

Як діяти мирним людям, яких захопили у полон

Будьте спокійними та не показуйте, що вам страшно. Не чиніть терористам опору, не намагайтеся вступати з ними у бесіду, не прагніть зжалитися над вами або відрадити від їхнього плану. Не порушуйте встановлених терористами правил, щоб не спровокувати погіршення умов.

Може настати такий момент, коли турбота про стан власного духу і тіла стане здаватися вам безглуздою. Дуже важливо не забувати про особисту гігієну, фізичні вправи, дихальні техніки для заспокоєння. Це допоможе і надалі почуватися людиною.

Налаштуйтеся психологічно, що вас не звільнять миттєво, але пам'ятаєте, що звільнять обов'язково.

Удавайте, що ви не дуже далека людина. Не ідеологічна, не релігійна, без чіткої позиції. Не проявляйте активність, не говоріть багато і голосно.

Не дивіться прямо в очі терористам, а трохи в сторону. Разом з тим не вдавайте з себе приниженого — це також провокує на агресію.

Їжте, навіть якщо вам шматок у горло не лізе. Не демонструйте спротиву.

Користуйтеся кожною можливістю сходити в туалет або щось зробити для себе. Наступного разу може просто не бути. Створюйте собі максимальний комфорт, облаштуйте місце для сну.

У жодному разі не демонструйте зв'язок з іншими полоненими, це може бути використано проти вас або ваших рідних. Чим більші спроби завадити катуванню, тим сильнішими вони будуть.

Якщо почався штурм, необхідно впасти на підлогу і закрити голову руками, зайняти позицію чимдалі від вікон, дверей і терористів — при штурмі по них стрілятимуть снайпери. Не слід брати в руки зброю, щоб вас не переплутали з терористами.

Отримали поранення — зупиніть кровотечу, перев'язавши рану.

Якщо на вас повісили бомбу, треба без паніки голосом або рухом руки дати зрозуміти про це співробітникам спецслужб.

Якщо під час катування і допитів з вами є інша людина, не реагуйте на неї, не взаємодійте ніяк. Якщо хочете підтримати — робіть це тільки наодинці. Емпатія у полоні дуже недоречна. Будь-який прояв співчуття веде до посилення катування.

На запитання відповідайте коротко, лаконічно, без зайвих деталей. Ведіть нейтральний холодний діалог, без агресії, без зацікавленості.

Якщо той, хто бере в полон, хоче проявити агресію, її треба прийняти.

Пам'ятайте, що ті, хто тримають вас в полоні, не приймають рішення самостійно. Навіть якщо терорист співпереживає вам, його позиція може змінитися в будь-який момент. Мати дружбу з катом неможливо.

Не втрачайте надії. Нагадуйте собі, що на вас чекають рідні. Старайтеся вижити заради них.

Запам'ятайте якомога більше деталей про місце, в якому перебуваєте, як виглядає простір, позначення військових частин, бланків тощо. Зробіть непомітні позначки, за якими потім зможете ідентифікувати це місце.

Поставте собі ціль: зберегти життя, щоб потім допомогти покарати терористів.

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