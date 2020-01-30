Що робити, якщо розбився ртутний термометр: покрокова інструкція від Супрун

Ртутний термометр лежить чи не у кожного в домашній аптечці, тому дуже ймовірно, що рано чи пізно він розіб'ється. Що робити у такому випадку та чи потрібно прожогом вибігати з кімнати та викликати рятувальників — розповідає Уляна Супрун.

Ртуть – це метал сріблясто-білого кольору, у звичайних умовах – легко рухома рідина, що при ударі поділяється на дрібні кульки. Температура плавлення ртуті – 38,870С. З підвищенням температури випаровування збільшується, а пари ртуті та її сполуки дуже отруйні.

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Однак у маленьких дозах ртуть не становить загрози. Встановлено максимально припустиму концентрацію парів ртуті: для житлових, навчальних і робочих приміщень – 0,0003 мг/м3; для виробничих приміщень – 0,0017 мг/м3. Концентрація парів ртуті в повітрі понад 0,2 мг/м3 викликає гостре отруєння організму людини.

Якщо отруєння серйозне, ви почуватиметеся погано. Симптоми гострого отруєння проявляються через 8-24 години: починається загальна слабкість, головний біль та підвищується температура; згодом – болі в животі, розлад шлунку, хворіють ясна.

Хронічне отруєння є наслідком вдихання малих концентрацій парів ртуті протягом тривалого часу. Ознаками такого отруєння є зниження працездатності, швидка стомлюваність, послаблення пам'яті й головний біль; в окремих випадках можливі катаральні прояви з боку верхніх дихальних шляхів, кровотечі ясен, легке тремтіння рук та розлад шлунку.

З попаданням до організму людини через органи дихання ртуть акумулюється та залишається там на все життя.

Особливо небезпечним отруєння ртуттю є для вагітних жінок, підлітків та дітей. В останніх двох організм ще розвивається, а тому неврологічні наслідки отруєння можуть бути дуже серйозними (порушення роботи мозку, інвалідність тощо).

Що робити, коли розбився термометр

Агентство США з охорони навколишнього середовища розповідає, як очистити приміщення та захисти себе, якщо ртутний термометр розбився.

Не панікуйте й виведіть із кімнати усіх, хто не прибиратиме ртуть. Речовина починає випаровуватися при температурі +20℃, а тому можна одразу ж відчинити вікно, аби зменшити концентрацію випарів ртуті у приміщення та охолодити його. Не робіть протяг! Так ртуть пошириться кімнатою і її буде складніше збирати. Одягніть гумові, нітрилові або латексні рукавички та обережно зберіть уламки термометра у паперовий рушник або серветку. Покладіть це у герметичний пакет із застібкою — зіп-пакет. Огляньте усе приміщення та місце, де розбився термометр, й зберіть кульки ртуті докупи скребком або шматком картону. Ваші рухи мають бути повільними й спокійними, інакше ртуть розлетиться на ще дрібніші шматочки. Після цього зберіть великі кульки піпеткою, вичавіть ртуть на вологий рушник й загорніть його. Покладіть у зіп-пакет та промаркуйте будь-яким чином, що всередині токсична речовина – ртуть. Якщо у вас залишилися невеликі шматочки ртуті у шпаринках, скористайтеся кремом для гоління та щіткою, щоби дістати їх. Також можна спробувати скотч: відклеювати його від поверхні потрібно повільно, аби дрібне скло або ртуть встигли зачепитися. Після використання утилізуйте все, що мало прямий контакт із ртуттю аналогічно до того, як утилізовували саму ртуть та розбитий термометр. Забруднені місця вимийте мильно-содовим розчином (400 грамів мила і 500 грамів кальцинованої соди на 10 літрів води) або розчином перманганату калію (20 грамів на 10 літрів води). Вичистіть та промийте міцним, майже чорним розчином марганцівки підошви взуття, якщо ви наступили на ртуть. Утримуйте в приміщенні, по можливості, температуру не вище ніж 18-20 С для скорочення термінів обробки протягом проведення всіх робіт.

Що не можна робити, якщо ви прибираєте ртуть

Не пилососьте ртуть та не використовуйте віник. Так вона розпадеться на менші частинки й потрапить у повітря.

та не використовуйте віник. Так вона розпадеться на менші частинки й потрапить у повітря. Не виливайте ртуть у водостік . Вона може потрапити у сантехніку та пошкодити її, а також — залишитися у самому водостоку та продовжувати "опромінення" території.

. Вона може потрапити у сантехніку та пошкодити її, а також — залишитися у самому водостоку та продовжувати "опромінення" території. Не залишайтеся у тому ж одязі, який ви носили під час інциденту. На ньому можуть залишатися частки ртуті.

Якщо ви знайшли розбитий термометр, але не бачите ртуті поруч із ним, або ртуть знаходиться у важкодоступних місцях, варто викликати рятувальників, аби вони оглянули приміщення та виміряли рівень ртутних випарів. За потреби вони проведуть демеркуріазацію приміщення – очистять його від токсичної ртуті.

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