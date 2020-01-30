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Що робити, якщо розбився ртутний термометр: покрокова інструкція від Супрун
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Ртутний термометр лежить чи не у кожного в домашній аптечці, тому дуже ймовірно, що рано чи пізно він розіб'ється. Що робити у такому випадку та чи потрібно прожогом вибігати з кімнати та викликати рятувальників — розповідає Уляна Супрун.
Ртуть – це метал сріблясто-білого кольору, у звичайних умовах – легко рухома рідина, що при ударі поділяється на дрібні кульки. Температура плавлення ртуті – 38,870С. З підвищенням температури випаровування збільшується, а пари ртуті та її сполуки дуже отруйні.
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Однак у маленьких дозах ртуть не становить загрози. Встановлено максимально припустиму концентрацію парів ртуті: для житлових, навчальних і робочих приміщень – 0,0003 мг/м3; для виробничих приміщень – 0,0017 мг/м3. Концентрація парів ртуті в повітрі понад 0,2 мг/м3 викликає гостре отруєння організму людини.
Якщо отруєння серйозне, ви почуватиметеся погано. Симптоми гострого отруєння проявляються через 8-24 години: починається загальна слабкість, головний біль та підвищується температура; згодом – болі в животі, розлад шлунку, хворіють ясна.
Хронічне отруєння є наслідком вдихання малих концентрацій парів ртуті протягом тривалого часу. Ознаками такого отруєння є зниження працездатності, швидка стомлюваність, послаблення пам'яті й головний біль; в окремих випадках можливі катаральні прояви з боку верхніх дихальних шляхів, кровотечі ясен, легке тремтіння рук та розлад шлунку.
З попаданням до організму людини через органи дихання ртуть акумулюється та залишається там на все життя.
Особливо небезпечним отруєння ртуттю є для вагітних жінок, підлітків та дітей. В останніх двох організм ще розвивається, а тому неврологічні наслідки отруєння можуть бути дуже серйозними (порушення роботи мозку, інвалідність тощо).
Що робити, коли розбився термометр
Агентство США з охорони навколишнього середовища розповідає, як очистити приміщення та захисти себе, якщо ртутний термометр розбився.
- Не панікуйте й виведіть із кімнати усіх, хто не прибиратиме ртуть. Речовина починає випаровуватися при температурі +20℃, а тому можна одразу ж відчинити вікно, аби зменшити концентрацію випарів ртуті у приміщення та охолодити його. Не робіть протяг! Так ртуть пошириться кімнатою і її буде складніше збирати.
- Одягніть гумові, нітрилові або латексні рукавички та обережно зберіть уламки термометра у паперовий рушник або серветку. Покладіть це у герметичний пакет із застібкою — зіп-пакет.
- Огляньте усе приміщення та місце, де розбився термометр, й зберіть кульки ртуті докупи скребком або шматком картону. Ваші рухи мають бути повільними й спокійними, інакше ртуть розлетиться на ще дрібніші шматочки.
- Після цього зберіть великі кульки піпеткою, вичавіть ртуть на вологий рушник й загорніть його. Покладіть у зіп-пакет та промаркуйте будь-яким чином, що всередині токсична речовина – ртуть.
- Якщо у вас залишилися невеликі шматочки ртуті у шпаринках, скористайтеся кремом для гоління та щіткою, щоби дістати їх. Також можна спробувати скотч: відклеювати його від поверхні потрібно повільно, аби дрібне скло або ртуть встигли зачепитися.
- Після використання утилізуйте все, що мало прямий контакт із ртуттю аналогічно до того, як утилізовували саму ртуть та розбитий термометр.
- Забруднені місця вимийте мильно-содовим розчином (400 грамів мила і 500 грамів кальцинованої соди на 10 літрів води) або розчином перманганату калію (20 грамів на 10 літрів води).
- Вичистіть та промийте міцним, майже чорним розчином марганцівки підошви взуття, якщо ви наступили на ртуть.
- Утримуйте в приміщенні, по можливості, температуру не вище ніж 18-20 С для скорочення термінів обробки протягом проведення всіх робіт.
Що не можна робити, якщо ви прибираєте ртуть
- Не пилососьте ртуть та не використовуйте віник. Так вона розпадеться на менші частинки й потрапить у повітря.
- Не виливайте ртуть у водостік. Вона може потрапити у сантехніку та пошкодити її, а також — залишитися у самому водостоку та продовжувати "опромінення" території.
- Не залишайтеся у тому ж одязі, який ви носили під час інциденту. На ньому можуть залишатися частки ртуті.
Якщо ви знайшли розбитий термометр, але не бачите ртуті поруч із ним, або ртуть знаходиться у важкодоступних місцях, варто викликати рятувальників, аби вони оглянули приміщення та виміряли рівень ртутних випарів. За потреби вони проведуть демеркуріазацію приміщення – очистять його від токсичної ртуті.
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