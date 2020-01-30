Медики розповіли, чому корисно робити перерви між тренуваннями

Пропустили тренування і відчуваєте провину? Не поспішайте картати себе, адже перерви в спортивних заняттях допомагають наростити м'язову масу.

Перерви між тренуваннями не свідчать про те, що всі ваші досягнення відразу ж зійдуть нанівець. Навпаки: дні відпочинку позитивно вплинуть на ріст ваших м'язів.

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Занадто багато спорту в поєднанні з недостатньою кількістю фаз регенерації призводить до перетренованості і зниження продуктивності, – каже професор Куно Готтенротт. – Інші симптоми включають постійну втому, млявість, підвищену або низьку частоту серцевих скорочень.

Фактично, м'язи ростуть під час відпочинку, а не під час активних тренувань. У дні без навантажень вони відновлюються, стають більшими та сильнішими.

Перерви важливі і для того, щоб м'язи, сухожилля і зв'язки розслабилися, а також знайшли нову силу.

М'язи ростуть під час тренувальних перерв

Перерви обов'язкові, для поліпшення показників і тренувального прогресу.

Швидке силове тренування: непідготовлена людина – 96 годин, тренована – 72 години.

Тренування максимальної сили – непідготовлена – 72 години, тренована – 36 годин.

Тренування на витривалість – непідготовлена – 48 годин, тренована – 24 години.

Експерти рекомендують робити перерви між тренуваннями

Висновок: чим інтенсивніше тренування, тим довший період регенерації. Якщо ви відчуваєте втому і біль у м'язах на третій день, це ознака того, що тіло і м'язи потребують більшого розслаблення.

Не обов'язково повністю обходитися без спорту під час регенерації. Силові атлети використовують йогу або стрейчинг, щоб розслабитися, а також стати гнучкими.

Популярними є і спліт-плани: тіло розділене на різні групи м'язів, тож тренуйте ноги в один день, руки і груди – на наступний.

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