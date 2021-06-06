4 небезпечних оптичних ілюзії, з якими водії часто стикаються на дорозі

Під час тривали поїздок за кермом зір може підводити навіть досвідчених автолюбителів. Сьогодні розповідаємо про найпоширеніші ілюзії в дорозі, які загрожують не лише водію та пасажирам, а й іншим учасникам дорожнього руху.

Їзда у тунелі

Під час руху тунелем ти міг помічати дивний візуальний ефект. Спостерігається він тоді, коли автомобіль їде всередині тунелю, де є штучне освітлення. Ти впевнений у тому, що швидкість твого авто зовсім невелика, а коли тиснеш на газ, вона може збільшитися в рази – і цей ефект майже не буде помітний.

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Ризик виникнення аварійної ситуації при таких обставинах дуже високий. Особливо, якщо поблизу є поворот. Зменшити швидкість в разі небезпеки не вийде швидко. Уникнути появи тунельної ілюзії може тільки контроль над усіма приладами – потрібно постійно дивитися на спідометр.

Ілюзія дистанції

Цей оптичний обман найчастіше виникає серед тих автомобілістів, які недавно змінили машину. Йдеться не про просту зміну автомобіля. Як правило, відчуття дистанції змінюється, коли водій пересідає на машину з більшими габаритами. За звичкою він витримує ту ж дистанцію, якої дотримувався раніше. Щоб не створювати небезпечних ситуацій, потрібно дотримуватися максимальної дистанції між авто. Найкраще почати дотримуватися цього правила ще до того, як змінювати автомобіль.

Звикання до швидкості

Рух на високій швидкості теж має свої наслідками. Ти міг помічати, що при швидкій їзді втрачається відчуття реальної швидкості. Однак, будь-яке, навіть мінімальне її зниження, відчувається дуже гостро. В результаті у водія виникає ілюзія того, що він їде надто повільно. На повороті таке явище може призвести до заносу автомобіля. Рішення такої проблеми просте – потрібно завжди довіряти тільки показникам на спідометрі.

Ілюзія темних автомобілів

Ще одна дивна ілюзія, з якою можна зіткнутися на дорозі. Таке відбувається, коли назустріч рухаються 2 машини – одна темна, інша світла. Водієві буде здаватися, що темний автомобіль їде з меншою швидкістю і розташований ближче, ніж білий. Саме з цієї причини найчастіше і виникають ДТП. Вихід тут теж тільки один – дотримуватися швидкісного режиму.

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