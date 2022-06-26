Що робити під час війни, щоб підтримати себе: поради на день

Життя під час воєнного стану відчутно відрізняється від того, що було раніше. Постійний стрес та брак стабільності часто заважають людям бути продуктивними та корисними для суспільства. Тому зібрали дієві поради, як покращити свій стан у цей важкий час.

Навіть найбільш морально та фізично стійці люди відчувають наслідки несподіваних подій великого масштабу, серед яких війна. Тому тривожність та страх можуть викинути з нашого життя відчуття безпеки. Але дуже важливо навіть у такий період вміти боротись зі стресом, щоб ясно мислити та продовжувати боротись. Тож лікар-психолог Олександр Аврамчук назвав ключові поради на день, які допоможуть у цій нелегкій справі.

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Що робити під час війни, щоб підтримати себе:

Вранці:

Перевірте, чи ваша тривожна валізка та необхідні речі зібрані, щоб швидко зреагувати у випадку небезпеки. Це дозволить зменшити рівень паніки.

Зробіть просту зарядку хоча б на 5 хвилин: будь-які фізичні вправи допомагають не тільки знизити напругу та активізувати серцево-судинну систему і м'язи, а й покращує рівень адаптації до стресових умов та до відновлення.

Зробіть щось, що приносить радість та додає бадьорості: послухайте улюблену музику, напишіть близьким людям, знайдіть цікаву книжку.

Не забудьте поснідати, щоб мати сили для першої половини дня.

Випийте склянку теплої води. Це допоможе активувати нервову систему та уникнути погіршення настрою і навіть роботи мозку.

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Упродовж дня:

Влаштовуйте невеликі перерви між завданнями: кілька хвилин перепочинку допоможуть покращити продуктивність.

Не уникайте спілкування з людьми.

Старайтесь підтримувати порядок навколо себе.

Відзначайте у нотатниках справи, які вдалось зробити.

Якщо займаєтесь волонтерством чи напруженою роботою, то не забувайте відновлювати моральні сили, спілкуючись з менторами чи друзями.

Не забувайте цікавитись у близьких станом їхніх справ та самопочуттям.

Зробіть щось приємне для себе, щоб відчути радість.

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Ввечері або перед сном:

Не ігноруйте вечірню руханки, медитацію, йогу чи читання (краще не новин, а цікавої літератури).

Запишіть на наступний день кілька справ, які плануєте зробити (не більше 3-5).

Перевірте, чи речі, які ви плануєте вдягнути або взяти з собою, на місці (тривожна валізка теж сюди входить).

Підготуйтесь до сну: влаштуйте легку вечерю, спробуйте засинати в один і той же час. Якщо не вдається поринути у сон упродовж 15 хвилин і більше, то займіться якимись справами (не переглядом новин в соцмережах), а за 20-30 хвилин спробуйте знову лягти у ліжко.

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