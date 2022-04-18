Як боротися з надмірним хвилюванням: три прості техніки

Під час війни хвилювання супроводжує українців завжди та всюди. Тому пропонуємо дієві поради, як впоратись з цим станом.

Вторгнення російських окупантів змусило українців забути про нормальне життя та спокій. Щодня рівень стресу та хвилювання накопичується і позбавляє можливості діяти ефективно та мислити ясно. Тому експерти з психологічної підтримки зібрали кілька простих порад, як побороти надмірне хвилювання.

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Три дієві техніки, як позбутись хвилювання:

Техніка дихання: займіть зручне положення, розслабтесь та спробуйте зосередитись на своїх відчуттях. Спершу повільно зробіть вдих, затримайте дихання на 5 секунд, а тоді повільно та протяжно зробіть видих. Повторіть 5 разів, можна під спокійну музику.

займіть зручне положення, розслабтесь та спробуйте зосередитись на своїх відчуттях. Спершу повільно зробіть вдих, затримайте дихання на 5 секунд, а тоді повільно та протяжно зробіть видих. Повторіть 5 разів, можна під спокійну музику. Техніка "Розслаблення через напруження": поступово напружуйте на кілька секунд окремі м'язи) руки, ноги, прес тощо), а тоді розслабляйте. Повторіть двічі для кожної частини тіла.

поступово напружуйте на кілька секунд окремі м'язи) руки, ноги, прес тощо), а тоді розслабляйте. Повторіть двічі для кожної частини тіла. Техніка переміщення хвилювань на папір: спробуйте уявити, де саме ви відчуваєте хвилювання, а також яким воно є (форма, колір, розмір, деталі), а тоді зобразіть його. Тут не грає роль те, чи вмієте ви красиво малювати, чи ні. Погляньте на малюнок та зробіть з ним те, що хочете (порвіть, викиньте).

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