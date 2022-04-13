Як знайти мотивацію у важкі моменти в житті: проста і дієва техніка

Під час війни дуже складно постійно залишатись продуктивним та активним, адже кожного дня наша країна переживає нові втрати. Тому пропонуємо навчитись повертати собі мотивацію завдяки цій легкій вправі.

Неможливо завжди бути у формі, але потрібно знаходити у собі сили для роботи, волонтерства, навчання чи просто рутини. Через вторгнення російських окупантів речі, які раніше давались просто, зараз вимагають титанічних зусиль. Тому фахівці з Психологічної підтримки поділились корисною технікою для відновлення мотивації.

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Існує проста вправа на кожен день, яку радить професор Кріс Сіврайт з Оксфордського університету. У своєму курсі про горе та втрату він розповідає про техніку, що допомагає знайти мотивацію у дуже складні життєві моменти.

Проста вправа, як повернути мотивацію:

1. Подумайте про справу, для якої потрібна зараз мотивація.

2. Закрийте очі. Згадайте період, коли у минулому ви відчували справжню мотивацію, і як ті дії змінили ваше життя. Спробуйте заново відчути ті емоції, пригадати думки.

Якщо ви не можете згадати такий час в минулому, подумайте про справу, яку потрібно робити зараз. Як ця справа змінить ваше життя, чи можливо навіть життя інших, що вас спонукає діяти зараз? Уявіть, як би ви себе почували, якби мали всю впевненість, силу, завзятість і рішучість, якої вам зараз не вистачає, – радять експерти.

3. Продовжуйте відтворювати у голові спогад, роблячи його яскравішим, і скажіть собі найбільш впевненим внутрішнім голосом: "Вперед!".

4. Поки ці приємні відчуття досі з вами, то стисніть разом великий та середній пальці на лівій руці. Щоразу, коли ви будете робити цей рух, то переживатимете хороші емоції.

5. Повторюйте перші чотири кроки декілька разів, додаючи нові мотиваційні спогади чи думки про майбутнє. Робіть доти, доки не відчуєте, що готові рухатись вперед.

6. Тримайте великий та середній пальці разом і згадайте про теперішню ситуацію, для якої вам потрібна мотивація. А тепер уявіть, що все йде так, як потрібно.

Виконавши цю вправу, ви привели в дію силу імпульсу у своє життя. Все, що ви задумали зробити зараз, буде легше досягти, ніж будь-коли раніше. Щойно ви поклали на себе відповідальність за власну мотивацію… тож почніть це робити. Важливо зробити перший маленький крок прямо зараз, – діляться фахівці.

Щоразу, коли втрачаєте мотивацію, стискайте великий та середній пальці. Це дозволить повернутись в стан імпульсу та допоможе зробити перший крок у справах.

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