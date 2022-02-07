Що буде, якщо Земля перестане обертатися: пояснення астронома

Усі знають, що Земля обертається не лише навколо своєї осі, але й навколо Сонця. Науковці розповіли про сценарій, який чекає планету, якщо цей процес припиниться. Адже обертання уже трохи уповільнилося.

Астроном Кільського університету Жакко ван Лун заявив, що повна зупинка Землі практично неможлива, адже практично ніщо не може зупинити її у вічному русі, пише The Conversation. З усім тим, учений розповів, що може статися, якщо наша планета таки перестане обертатися.

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"Якщо ви покрутите карусель на дитячому майданчику і відпустите її, та в результаті зупиниться. Це тому, що коли карусель обертається, повітря і поверхня ігрового майданчика тиснуть на неї, викликаючи тертя і сповільнюючи її. Земля ж обертається в космосі, який практично порожній. У ньому немає навіть повітря, на яке можна було б натрапити і сповільнити обертання планети", – пояснив ван Лун.

Він також зазначив, що Земля трохи сповільнюється. І "винен" в цьому Місяць.

"Супутник Землі впливає на океанські приливи, через які океани підіймаються з обох сторін Землі. Коли Земля обертається, ці випуклості рухаються по поверхні планети, подібно до хвиль, протидіючи її обертанню. Це сповільнює обертання Землі. А це означає, що земна доба збільшується на секунду кожні 50 000 років", – додав ван Лун.

Що б сталося все ж таки, якби наша планета зупинилася? Якби Земля перестала обертатися, люди залишилися б на поверхні планети завдяки дії гравітації. У космос би ніхто не полетів. Однак на планеті в такому разі можуть статися серйозні зміни. Наприклад, день і ніч тривали по пів року. Вдень планета могла б сильно нагріватися, а вночі – остигати. Це вплинуло б на клімат Землі.

Велика різниця температур між днем ​​та вночі, своєю чергою, викликала б сильні вітри, а зіткнення повітряних мас підіймало б вихори розміром із цілі континенти.

"Ядро Землі частково складається з розплавленого заліза. Обертальний рух Землі перетворює це розплавлене залізо на магніт і, відповідно, утворює магнітне поле. Це захищає людство від шкідливого випромінювання, яке походить від частинок Сонця та космічних променів з-за меж Сонячної системи. Без магнітного поля це випромінювання досягло б поверхні Землі та викликало б захворювання у людей. До речі, деякі птахи використовують магнітне поле, щоб знайти дорогу, тому без обертання Землі вони б заблукали", – розповів фахівець.

Крім того, зазначив експерт, якби Земля не оберталася, люди спостерігали б одні й ті самі сузір'я.

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