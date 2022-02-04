У скільки обійдеться колонізація Марса: Ілон Маск назвав ціну

Глава SpaceX Ілон Маск заявив у подкасті Лекса Фрідмана, що відправлення людей на Марс у нинішніх умовах коштуватиме чимало. Зараз бізнесмен шукає способи здешевити грандіозний проєкт з освоєння Червоної планети.

Так, за словами американського мільярдера Ілона Маска, зараз людства не може колонізувати Марс, оскільки це занадто дорого. Йдеться про трильйон доларів. Річ у тому, що однієї ракети недостатньо, людям потрібне медичне обладнання та засоби комунікації.

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Він також повідомив, що хоче побудувати самоокупні міста-колонії з використанням підземних гідропонних ферм, які використовуватимуть сонячну енергію. Це забезпечить умови для вирощування сільськогосподарських культур та їжу для людей.

Маск планує здійснити висадку людей на Марс протягом п'яти-десяти років, а зараз його інженери шукають способи здешевити доставку колоністів та вантажів на Червону планету.

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