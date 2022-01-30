Магнітні бурі у лютому 2022: календар, коли небезпечні дати в Україні

Лютий 2022 відзначиться магнітними бурями, які можуть негативно вплинути на організм людини. Ці бурі відчують і в Україні. Підготували для вас календар усіх дат, коли магнітне поле Землі впливатиме на самопочуття у лютому!

У лютому 2022 року очікуються магнітні бурі, які будуть істотно відчутні в Україні та світі. Одна з магнітних бур буде досить потужною, тож матиме вплив на самопочуття метеочутливих людей. Бурі варто очікувати впродовж всього місяця. Триватимуть магнітні бурі по кілька днів.

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Дізнайтесь, коли ви можете відчути вплив Сонця на собі у лютому:

1 лютого розпочнеться перше магнітне коливання місяця. Триватиме це магнітне коливання до 2 лютого. Може боліти голова, змінюватиметься тиск, відчуєте слабкість, будуть проблеми зі сном. Магнітне коливання буде середнім за потужністю.

Наступна магнітна буря торкнеться літніх людей та тих, у кого є серцево-судинні захворювання. За потужністю ця буря буде незначною. Триватиме вона впродовж кількох днів – 7-9 лютого. Також невеликий спалах відбудеться протягом кількох годин 15 лютого.

Ще магнітне коливання ви відчуєте 22 та 27 лютого. Воно може мати серйозний вплив на самопочуття. Варто утриматись від фізичного перенавантаження. Можете швидко втомлюватися та дратуватися, але на здоров'ї це мало позначиться.

Календар магнітних бур на лютий 2022 ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ НД 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Будьте весь час обачні! Пам'ятайте, що у час активних магнітних бур потрібно уважно ставитися до свого стану здоров'я, захищати свій організм від сонячного впливу та робити все, щоб уникнути загострення хронічних хвороб, якщо вони у вас є. Медики також рекомендують зменшити у раціоні кількість нездорової їжі та алкоголю. До слова, ваше самопочуття можуть покращити легкі фізичні вправи!

Поради, як пережити магнітні бурі у лютому 2022:

Спіть не менше 7 годин. Сон дуже важливий у такий період буремний період.

Додайте у щоденне харчування сезонні фрукти та овочі. Організм має отримувати достатньо вітамінів та мінералів.

Пийте багато води й орієнтуйтеся на відчуття голоду та спраги.

Не вживайте кофеїну та спиртного. Вони можуть погіршити ваше самопочуття.

Проконсультуйтеся з лікарем щодо ваших хронічних захворювань.

Додайте у розклад дня спорт або ж активний відпочинок. Така допомога впливає і морально, і фізично.

Слухайте улюблене Радіо МАКСИМУМ і не забувайте про гарний настрій щодня!

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