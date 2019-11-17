Ще 5 хвилин: чому відкладати будильник – шкідлива звичка

Ніколи не відкладайте будильник на потім

Більшість з нас щоранку влаштовують війну і торги з будильником, переводячи стрілки "ще бодай на 5 хвилиночок". Лікар зі США Кріс Вінтер, вважає, що ця звичка може негативно вплинути на ваш організм. У результаті: збій у виробленні гормонів, надмірна сонливість вдень і порушення роботи органів.

Розберімось конкретніше в тому, чим же загрожує вам хронічне відкладання будильника?

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Гормональний збій

Якщо переводити будильник вранці щоразу, то мозок не зрозуміє, коли йому потрібно перебудуватися на режим неспання. У результаті, організм не запускає потрібний механізм вивільнення гормонів, і ви не будете відчувати, що достатньо відпочили зранку, – розповідає Вінтер.

Головне порушення відбувається у зв'язці мелатонін-кортизол. При пробудженні, гормон сну мелатонін поступається місцем головному гормону неспання – кортизолу. Якщо після пробудження ви знову починаєте спати, низка необхідних гормонів не виробляється, і коли ви нарешті встанете, будете відчувати сонливість та дезорієнтацію.

Проблеми з туалетом

Пробудження перебудовує весь організм на новий лад: він буквально починає вмикатися в активний режим роботи, кишківник – не виняток. Сон і травлення тісно пов'язані, а якщо кишківник вчасно не прокинеться, то це може привести до запору або здуття.

Голод переслідуватиме вас

Пробудження пов'язано з виділенням ще одного гормону греліну – гормону голоду. Якщо ви прокинулися голодними, а потім знову заснули, то грелін знову падає, але через кілька годин підніметься з новою силою, змушуючи вас переїдати.

Ви зрозумієте, що таке "сонне сп'яніння"

Сонне сп'яніння схоже на алкогольне – вам важко робити вибір, можете помилитися в ухваленні рішення, складно ввімкнутися в роботу.

Якщо ви не хочете почуватися кепсько – прокидайтесь тоді, коли сигналізує будильник. Головне – робити це без різких рухів. Потягніться на ліжку. Зробіть легку розминку, і лише після цього можете вставати з теплого ложа.

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