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Як позбутися головного болю без таблеток: прості та дієві способи
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Фахівці з'ясували, за допомогою якого дієвого способу можна впоратися з головним болем, не заглядаючи до домашньої аптечки. На думку фахівців, не у всіх випадках доцільно приймати медичні препарати. Адже можна і без них усунути дискомфортні та больові відчуття.
Перш за все, потрібно пити якомога більше води. Головний біль може бути викликаний саме зневодненням організму. Також допоможе чашка кави, яка поліпшить концентрацію уваги.
До теми: 5 порад, як навчитись частіше пити воду
Нерідко головний біль провокують стресові ситуації. Тому важливо позбутися джерела стресу, послухати приємну музику, почитати цікаву книгу.
Ще одна з причин головного болю – занадто яскраве й агресивне світло. Тому бажано зробити освітлення м'яким і приглушеним. Також важливо спати не менше дев'яти годин.
Ефірні олії також допоможуть впоратися з проблемою. Особливо ефективно лавандова та м'ятна олія.
Якщо потрібно максимально швидко приборкати головний біль – скористайтесь прохолодним компресом. Якщо така проблема спостерігається час від часу, фахівці рекомендують систематично приділяти час фізичній активності.
На думку експертів, перераховані методи допоможуть впоратися з неприємними відчуттями. Але важливо враховувати, якщо головний біль з'являється часто і протікає інтенсивно, слід звернутися до лікаря. Можливо, таким способом організм сигналізує про проблеми зі здоров'ям.
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