Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Повернення День студента

Учені назвали оптимальну температуру в оселі

  • 29
Холод в оселі негативно впливає на здоров'я - фото 1
Холод в оселі негативно впливає на здоров'я

Спостереження вчених показують, що до списку заходів профілактики інфаркту можна додати і правильну температуру в приміщенні. Виявляється, від цього показника також багато залежить. Тож, якою має бути температура в оселі, щоб ви залишалися здоровими?

Коли температура повітря знижується, багато людей стикаються з застудою, але у тих, хто вже страждає від якихось хронічних розладів, виростає ризик їх загострень. Це стосується й інфарктів.

І ще: Дотримуючись цих правил, можна провести зиму без застуд

Воно й не дивно, адже холодна погода підвищує артеріальний тиск і холестерин, а ці показники – ключові фактори ризику при інфаркті. Нарешті, при холодній погоді кров частіше згортається в тромби. Причому це може статися вже через 24 години після падіння стрілки на термометрі.

Особливо небезпечний холод для жертв гіпертонії, адже в цьому випадку істотно зростає ризик інфаркту. Ось чому важливо стежити за температурою в будинку, особливо в зимовий час. Необхідно, щоб на градуснику ніколи не було нижче 18 градусів, щоб захистити себе від інфарктів. Вища температура рекомендована для пенсіонерів, у яких часто спостерігаються проблеми з кровообігом – мерзнуть руки і ноги. Використовуйте теплий одяг і намагайтеся не проводити багато часу на вулиці. Також можуть підійти грілки або електричні ковдри.

Не забувайте про гарячі напої та страви - фото 368373
Не забувайте про гарячі напої та страви

У холодну пору року необхідно вживати не менше однієї гарячої страви щодня. Регулярний прийом їжі дозволяє підтримувати тепло. Не забувайте про гарячі напої, зачиняйте вікна і двері, блокуйте всі щілини, куди може проникати холодне повітря.

Природно, що дуже важливо продовжувати приймати всі ліки, які прописав вам лікар. Не забувайте і про вакцинацію від грипу, аби мінімізувати ризик зараження.

Читайте також: Найкорисніші властивості курячого бульйону при застуді

Джерело: Medikforum
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
100 синонімів до слова "говорити", які показують багатство української мови
  • 08 листопада, 19:00
  • 7585
Доктор Хаус: як змінилися зірки популярного серіалу
  • Вчора, 17:21
  • 1871
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • Вчора, 13:09
  • 1884458
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Наука