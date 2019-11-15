Учені назвали оптимальну температуру в оселі

Спостереження вчених показують, що до списку заходів профілактики інфаркту можна додати і правильну температуру в приміщенні. Виявляється, від цього показника також багато залежить. Тож, якою має бути температура в оселі, щоб ви залишалися здоровими?

Коли температура повітря знижується, багато людей стикаються з застудою, але у тих, хто вже страждає від якихось хронічних розладів, виростає ризик їх загострень. Це стосується й інфарктів.

І ще: Дотримуючись цих правил, можна провести зиму без застуд

Воно й не дивно, адже холодна погода підвищує артеріальний тиск і холестерин, а ці показники – ключові фактори ризику при інфаркті. Нарешті, при холодній погоді кров частіше згортається в тромби. Причому це може статися вже через 24 години після падіння стрілки на термометрі.

Особливо небезпечний холод для жертв гіпертонії, адже в цьому випадку істотно зростає ризик інфаркту. Ось чому важливо стежити за температурою в будинку, особливо в зимовий час. Необхідно, щоб на градуснику ніколи не було нижче 18 градусів, щоб захистити себе від інфарктів. Вища температура рекомендована для пенсіонерів, у яких часто спостерігаються проблеми з кровообігом – мерзнуть руки і ноги. Використовуйте теплий одяг і намагайтеся не проводити багато часу на вулиці. Також можуть підійти грілки або електричні ковдри.

Не забувайте про гарячі напої та страви

У холодну пору року необхідно вживати не менше однієї гарячої страви щодня. Регулярний прийом їжі дозволяє підтримувати тепло. Не забувайте про гарячі напої, зачиняйте вікна і двері, блокуйте всі щілини, куди може проникати холодне повітря.

Природно, що дуже важливо продовжувати приймати всі ліки, які прописав вам лікар. Не забувайте і про вакцинацію від грипу, аби мінімізувати ризик зараження.

Читайте також: Найкорисніші властивості курячого бульйону при застуді