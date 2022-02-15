"Шахраї не можуть представляти Україну": глава НСТУ про підроблену довідку Alina Pash

Ми продовжуємо пильно слідкувати за ситуацією довкола переможниці Нацвідбору на Євробачення 2022 Alina Pash. На підроблену довідку про перетин кордону з окупованим Кримом відреагував глава НСТУ Микола Чернотицький.

У своєму фейсбуці він подякував Державній прикордонній службі за оперативний розгляд. Також він додав, що прес-офіцер ДПСУ запевнив, що Суспільний мовник отримає офіційну відповідь завтра, 16 лютого, до 11:00!

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"Після отримання офіційної відповіді буде зібрано оргкомітет Євробачення, на який запросять Alina Pash і приймуть відповідне рушення. Окремо, як голова правління, я буду звертатися до правоохоронних органів щодо надання підробних документів. На мою думку, шахраї не можуть представляти Україну на Євробаченні", – наголосив він.

Нагадаємо, що Державна прикордонна служба України не створювала та не надавала документ, який Alina Pash передала Суспільному мовнику в рамках її участі у відборі на Євробачення.

Напередодні активіст і відеоблогер Сергій Стерненко вважає, що Alina Pash підробила довідку від прикордонників щодо її поїздки до окупованого Криму. Це й стало причиною того, що суспільний мовник детальніше вивчає питання, пов'язане з порушенням співачкою закону.

Сама ж Alina Pash уже відреагувала на слова Сергія Стерненка. Вона розповіла, що документ запросив представник її команди, бо вона на цей час хворіла. Саме він, за її словами, отримав від співачки письмовий дозвіл. Також вона підкреслила, що уже подала ще один запит, щоб отримати довідку на руки та довести усім, що вона не порушувала закон України.

Наостанок додамо, що Alina Pash перемогла у Нацвідборі на Євробачення 2022. Вона отримала 15 балів – 7 від глядачів і 8 від суддів. 2 місце посів гурт Kalush Orchestra з 14 балами – 8 від глядачів і 6 від суддів. Колектив обурений результатами та вимагав суддів показати лист з оцінками глядацького голосування.

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