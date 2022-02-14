Участь Alina Pash у Євробаченні під питання через ймовірно підроблені документи

В Україні відбувся фінал Національного відбору на Євробачення, перемогу в якому здобула Alina Pash. Однак участь співачки у Євробаченні опинилася під питанням: наразі Суспільний мовник перевіряє її поїздки до Криму.

Активіст і відеоблогер Сергій Стерненко вважає, що переможниця національного відбору підробила довідку від прикордонників щодо її поїздки в окупований Крим. Про це він написав на своїй сторінці у фейсбуці.

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"Маю дуже серйозні та обґрунтовані підстави стверджувати, що "довідка", оприлюднена командою Alina Pash, є підробленою. З власних джерел як в ДПСУ, так і в інших структурах мені стало відомо, що за вказаний період, а саме у серпні 2015 року Alina Pash відвідувала окупований Крим саме через територію держави-окупанта", – зазначив Стерненко.

Стерненко направив звернення до Громадського мовника, а також зажадав, щоб ДПСУ перевірила документ.

Суспільне, своєю чергою, повторно звернеться до прикордонної служби для перевірки довідки Alina Pash про законне перетинання адмінкордону з Кримом. Повідомляється, що Суспільне не підписуватиме угоду про участь Паш у міжнародному пісенному конкурсі Євробачення, доки не завершиться перевірка.

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