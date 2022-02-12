Оголошені результати голосування відбору на Євробачення 2022: хто переміг у фіналі

Фінал Національного відбору на Євробачення 2022, у якому за путівку до Турина змагалися восьмеро учасників, уже закінчився і ми знаємо результати голосування суддів і глядачів. Україна зробила вибір та вибрала представника на міжнародний конкурс!

Фіналістам Нацвідбору на Євробачення 2022 потрібно було здобути максимальну підтримку суддів і глядачів, однак голосування українців було пріоритетним. Дізнайтеся результати на Радіо MAXIMUM!

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За підсумками виступів конкурсантів журі Тіна Кароль, Джамала та Ярослав Лодигін виставили конкурсантам бали від одного до восьми. Голоси глядачів також перевели в 8-бальну систему.

Результати Нацвідбору на Євробачення 2022

Учасник Бали суддів Бали глядачів Загальний бал Cloudless 1 4 5 Michael Soul 2 1 3 Our Atlantic 5 2 7 Barleben 4 3 7 Kalush Orchestra 6 8 14 Roxolana 3 5 8 Wellboy 7 6 13 Alina Pash 8 7 15

Отож, переможцями Нацвідбору на Євробачення 2022 стала Alina Pash. Саме вони представлять Україну в Турині з піснею "Тіні забутих предків". Вітаємо!

Оцінки суддів

Cloudless – 1

Michael Soul – 2

Our Atlantic – 5

Barleben – 4

Kalush Orchestra – 6

Roxolana – 3

Wellboy – 7

Alina Pash – 8

Результати голосування глядачів

Cloudless – 4

Michael Soul – 1

Our Atlantic – 2

Barleben – 3

Kalush Orchestra – 8

Roxolana – 5

Wellboy – 6

Alina Pash – 7

А ви згодні із таким вибором переможця? Пишіть у коментарях!

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