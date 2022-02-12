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Оголошені результати голосування відбору на Євробачення 2022: хто переміг у фіналі

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Фіналісти відбору на Євробачення 2022 - фото 1
Фіналісти відбору на Євробачення 2022

Фінал Національного відбору на Євробачення 2022, у якому за путівку до Турина змагалися восьмеро учасників, уже закінчився і ми знаємо результати голосування суддів і глядачів. Україна зробила вибір та вибрала представника на міжнародний конкурс!

Фіналістам Нацвідбору на Євробачення 2022 потрібно було здобути максимальну підтримку суддів і глядачів, однак голосування українців було пріоритетним. Дізнайтеся результати на Радіо MAXIMUM!

Тут більше: Нацвідбір на Євробачення 2022 онлайн: дивитися трансляцію конкурсу

За підсумками виступів конкурсантів журі Тіна Кароль, Джамала та Ярослав Лодигін виставили конкурсантам бали від одного до восьми. Голоси глядачів також перевели в 8-бальну систему.

Результати Нацвідбору на Євробачення 2022

Учасник Бали суддів Бали глядачів Загальний бал
Cloudless 1 4 5
Michael Soul 2 1 3
Our Atlantic 5 2 7
Barleben 4 3 7
Kalush Orchestra 6 8 14
Roxolana 3 5 8
Wellboy 7 6 13
Alina Pash 8 7 15

Отож, переможцями Нацвідбору на Євробачення 2022 стала Alina Pash. Саме вони представлять Україну в Турині з піснею "Тіні забутих предків". Вітаємо!

Оцінки суддів

  • Cloudless – 1
  • Michael Soul – 2
  • Our Atlantic – 5
  • Barleben – 4
  • Kalush Orchestra – 6
  • Roxolana – 3
  • Wellboy – 7
  • Alina Pash – 8
Оголошені результати голосування відбору на Євробачення 2022: хто переміг у фіналі - фото 496501

Результати голосування глядачів

  • Cloudless – 4
  • Michael Soul – 1
  • Our Atlantic – 2
  • Barleben – 3
  • Kalush Orchestra – 8
  • Roxolana – 5
  • Wellboy – 6
  • Alina Pash – 7
Оголошені результати голосування відбору на Євробачення 2022: хто переміг у фіналі - фото 496502

А ви згодні із таким вибором переможця? Пишіть у коментарях!

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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