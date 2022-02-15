Alina Pash відреагувала на заяву Стерненка про підроблену довідку: пояснення співачки

Переможниця Нацвідбору на Євробачення 2022, 28-річна Alina Pash відповіла на звинувачення Сергія Стерненка щодо підроблених документів про в'їзд на територію окупованого Росією Криму.

Так, на своїй сторінці в Instagram Alina Pash опублікувала допис-пояснення щодо підробленої довідки про перетин кордону. Артистка розповіла, що документ запросив представник її команди, бо вона в цей час хворіла. На це вона надала письмовий дозвіл.

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Я хворіла, тому дала письмовий дозвіл представнику команди запросити довідку від Прикордонної служби України. За довіреністю було відправлено цей запит, відповідь надійшла досить пізно, майже в день відбору. Представник моєї команди одразу надав докази "Суспільному, – йдеться у повідомленні.

Alina Pash запевнила, що подала ще один запит, щоб отримати довідку у свої руки та довести, що вона не порушувала закону України. Відповідь від ДПСУ виконавиця пообіцяла одразу опублікувати у своїх соціальних мережах.

Крім цього, зірка звернулася безпосередньо до Сергія Стерненка, натякнувши, що він не має доступу до державних баз даних та не міг "пробити" її.

Наскільки мені відомо, подібну інформацію Прикордонна служба може надавати за запитом фізичної особи про себе особисто, за запитом суду чи за адвокатським запитом. Який із них, мені цікаво, робив пан Стерненко? – додала Pash.

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