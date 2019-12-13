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Сестра Кім Кардашян зняла кумедну пародію на свою сестру

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Сестра оцінила витівку Кендалл Дженнер - фото 1
Сестра оцінила витівку Кендалл Дженнер

Жартувати з рідних – чи не найулюбленіше заняття. Це вкотре довела Кендалл Дженнер, котра зняла кумедну пародію на свою сестру Кайлі.

У новому випуску реаліті-шоу Keeping Up With the Kardashians Кендалл показала, як насправді зі сторони виглядає мільярдерка Кайлі Дженнер.

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Кендалл Дженнер ґрунтовно підготувалася: вона переодягнулася у речі сестри, одягнула блідно-рожеву перуку, а також показала, як, на її думку, б'юті-гуру Кайлі тестує косметику у своїх відеороликах, які вона викладає на своїй сторінці в інстаграм.

Зауважимо, що сестра оцінила жарт: "Ти виглядаєш маленькою у ролі Кайлі", – написала вона.

Насолоджуйтесь кумедним відео, яке зробить ваш день:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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