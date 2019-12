Сестра Кім Кардашян зняла кумедну пародію на свою сестру

Жартувати з рідних – чи не найулюбленіше заняття. Це вкотре довела Кендалл Дженнер, котра зняла кумедну пародію на свою сестру Кайлі.

У новому випуску реаліті-шоу Keeping Up With the Kardashians Кендалл показала, як насправді зі сторони виглядає мільярдерка Кайлі Дженнер.

Дивіться також: Патрульна поліція України завела акаунт в TikTok: перші веселі відео

Кендалл Дженнер ґрунтовно підготувалася: вона переодягнулася у речі сестри, одягнула блідно-рожеву перуку, а також показала, як, на її думку, б'юті-гуру Кайлі тестує косметику у своїх відеороликах, які вона викладає на своїй сторінці в інстаграм.

Зауважимо, що сестра оцінила жарт: "Ти виглядаєш маленькою у ролі Кайлі", – написала вона.

Насолоджуйтесь кумедним відео, яке зробить ваш день:

Вам сподобається: 10 найпопулярніших відео TikTok у 2019 році, які розсмішать вас до сліз