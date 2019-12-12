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10 найпопулярніших відео TikTok у 2019 році, які розсмішать вас до сліз

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10 найпопулярніших відео TikTok у 2019 році, які розсмішать вас до сліз - фото 1

Популярний додаток TikTok підбив підсумки року. Представники соцмережі розповіли, який контент був найпопулярніший на платформі в 2019-му. Дивіться відео, від яких неможливо стримати сміх!

TikTok – це додаток, у якому можна створювати й викладати музичні відео тривалістю до 15 секунд. У ролики можна додати відповідну музику, а також синхронізувати рухи губ з текстом треку або словами із фільму. Ця соцмережа вже підкорила світ, але в Україні вона тільки набирає популярності.

Це цікаво: В Instagram з'явилася функція, яка дозволяє записувати відео у форматі TikTok

Рейтинг 100 найпопулярніших відео TikTok поділений на 10 категорій. Ми обрали лідерів у кожній з них, тож дивіться ТОП вірусних роликів 2019 року!

1. Найкраще вірусне відео

2. Найкращий мем

3. Артисти

4. Знаменитості

5. Творці вірусного контенту

6. Танцювальні тренди

7. Креативні ефекти

8. Відео з тваринами

9. Краса і стиль

10. Спорт

Читайте також: Хлопець зняв на відео вечерю з привидом, але все не так просто

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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