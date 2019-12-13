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Патрульна поліція України завела акаунт в TikTok: перші веселі відео

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Українські копи у TikTok - фото 1
Українські копи у TikTok / instagram

Патрульна поліція України завела акаунт у китайській соціальної мережі TikTok, яка стає дедалі популярнішою у всьому світі. Про це правоохоронці повідомляють на своїй сторінці в Instagram.

Відзначимо, що TikTok дозволяє створювати короткі музичні відео, прямі ефіри і обмінюватися повідомленнями. Так, поліцейські вже встигли записати кілька відеороликів, на яких вони танцюють під музику, не відстаючи від трендів.

До слова: 10 найпопулярніших відео TikTok у 2019 році, які розсмішать вас до сліз

На сторінку українських копів підписані вже понад сім тисяч осіб, а публікації зібрали більше як 30 тисяч лайків.

Читайте також: TikTok запустив серіал про підлітків: кожна серія триває хвилину

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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