Сексуальна Ірина Шейк знялася для глянцю в металевому корсеті: пікантні фото

Розкута супермодель Ірина Шейк з'явилася на сторінках модного глянцю 7Hollywood. Кілька гарячих фотографій були опубліковані й на сторінці видання в Instagram.

Відома супермодель Ірина Шейк потрапила на обкладинку журналу в незвичному образі від французького модельєра Тьєррі Мюглера. На сторінках видання 33-річна модель красується в епатажних і водночас сексуальних образах.

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Так, на одному із кадрів Шейк позує в золотому металевому корсеті і чокері. На іншому – модель одягнена в чорне сексуальне прозоре боді з підв'язками, яке прикрашене блискучими вставками.

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