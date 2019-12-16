Шанувальники Лесі Нікітюк запідозрили телеведучу у вагітності: фотофакт

Популярна українська телеведуча Леся Нікітюк, яка впродовж тижня ділилася ефектними кадрами з Китаю, повернулася в Україну. В її Instagram можна було прочитати смішні історії про місцеві "наркотики", традиції, одяг і багато іншого. Але шанувальники запідозрили зірку у вагітності.

На честь повернення додому українська шоувумен Леся Нікітюк вирішила поділитися спокусливим двозначним кадром. На ньому Леді Ле зображена в кімнаті. 32-річна красуня стоїть на колінах на ліжку. На ній – шовкова коротка спідниця кремового кольору і білий топ незвичайного крою.

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"І, як кажуть: "Відпочила? А тепер працюй, бич!" – прокоментувала фото Нікітюк. Однак підписники телеведучої в Instagram звернули увагу на те, як знаменитість прикриває живіт. Це викликало підозри, що Леся зараз перебуває при надії.

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