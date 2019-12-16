Українські зірки знялися в мереживній білизні для еротичного календаря журналу XXL (18+)

Чоловічий глянець XXL, уже традиційно перед стартом нового року, випустив свій шостий сексуальний календар під назвою Drive Time. Цього року участь у пікантній фотосесії взяли спокусливі зірки українського шоу-бізнесу.

"Люксові авто і красиві дівчата завжди заводили джентльменів. А їхнє поєднання – воістину гаряча суміш, здатна зігріти чоловіче серце в найлютіший мороз. Календар Drive Time на 2020 рік від журналу XXL рясніє і тим, і іншим", – йдеться в описі до нового календаря.

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Героїнями календаря на 2020 рік стали прекрасні і успішні дівчата: Анна Різатдінова, Міша Романова, Ілона Чорнобай, Emma D, Олександра Британь, Michelle Andrade, Слава Камінська, Ольга Канчурова, Світлана Тимошевська, Аріна Кравець, Марина Бех-Романчук та Леся Нікітюк. А фоном для них стали граціозні і потужні автомобілі відомих світових брендів.

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