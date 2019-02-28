Samsung розповіла про створення складного Galaxy Fold

Над Galaxy Fold компанія працювала не один рік

Виконавчий віце-президент і глава підрозділу програмного забезпечення, ШІ в Mobile Communications Business компанії Samsung И Сік Чонг розповів, як створювався складний смартфон Galaxy Fold і як він змінить життя споживачів.

На думку корпорації, з виходом цього гаджета з'явилася принципово нова категорія пристроїв, що пропонують користувачам унікальні можливості.

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Що мотивувало на таку розробку?

Представник Samsung запевняє, що користувачам потрібен смартфон зі збільшеним екраном, який зручно тримати в руці. Тому компанія зважилася на створення пристрою нового типу. У минулому Samsung вже мала досвід запуску нової категорії гаджетів з лінійкою Galaxy Note, і попит на великі екрани досі зберігся.

Ми представили прототип складного дисплея у 2011 році, але нам треба було ще вісім років для доопрацювання технології, щоб запропонувати її людям, – зазначив И Сік Чонг.

У чому унікальність цього пристрою?

Galaxy Fold пропонує мобільність, збільшений екран і універсальну камеру в одному корпусі, який поміщається в кишені.

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Чого очікувати користувачам від Galaxy Fold?

Гаджет надає абсолютно новий спосіб взаємодії і дозволяє отримати найкраще від смартфона і планшета. Це компактний телефон, який розкривається в великий дисплей, оптимізований під екосистему і додатки Android.

Спеціально для Galaxy Fold було розроблено програмне забезпечення, що забезпечує раціональне використання в різних сценаріях. Коли смартфон перебуває у складеному вигляді, користувач може бачити повідомлення і здійснювати необхідні маніпуляції з пристроєм. У розкритому положенні великий екран можна використовувати для перегляду відео та повноцінної багатозадачності.

Що ви розумієте під багатозадачністю?

Користувач може відкрити три програми одночасно на головному екрані для перегляду сторінок, написання тексту, обміну повідомленнями та перегляду відео в один і той же час. Galaxy Fold забезпечує простий і зручний спосіб роботи з додатками: активна на зовнішньому екрані програма автоматично масштабується на внутрішньому, якщо пристрій розкрити, – і навпаки. Перемикання між двома екранами відбувається максимально природно.

Чи всі програми підтримують інтегровану роботу двох екранів і вікно багатозадачності?

"Galaxy Fold отримав унікальний інтерфейс завдяки нашій співпраці з Google і розробниками додатків Android. Разом з партнерами ми розробляємо програми з інтегрованою підтримкою двох екранів, щоб можна було працювати не тільки на пристроях Samsung, але і на Android в цілому. У співпраці з нашими колегами ми заснували тестову лабораторію, щоб мати можливість залучати до процесу і взаємодіяти з топовими компаніями безпосередньо і випускати кращі сервіси для нашого складного смартфона", – заявив И Сік Чонг.

Згодом кількість ПЗ, що підтримує складні дисплеї, буде збільшуватися. При цьому Galaxy Fold зможе працювати з ще не оптимізованими програмами.

Як створювався складний мобільний пристрій?

Для випуску складного смартфона компанія з нуля розробила апаратне і програмне забезпечення, реалізувавши сумісність додатків. За словами представника Samsung, дизайн нових пристроїв, які здатні згинатися різними способами, більше не є нездійсненним завданням. Після складного гаджета покупців можуть очікувати гаджети-сувої і навіть такі пристрої від Samsung, які розтягуються.

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