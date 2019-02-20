Планшет в кишені: Samsung представила гнучкий Galaxy Fold

Першим пристроєм, який компанія Samsung показала, став гнучкий смартфон Galaxy Fold. Під час презентації були озвучені і ціна, і дата виходу, а це означає, що перед нами гаджет, який однозначно побачить світ. Чим же вразив новий смартфон компанії?

Samsung Galaxy Fold отримав новий 7,3-дюймовий дисплей Infinity Flex, який, як ви вже зрозуміли, може згинатися. Основний (великий дисплей) працює з роздільною здатністю 1536 x 2152 пікселів, а от у складеному вигляді (режим телефона) – використовується 4,6-дюймовий екран з роздільною здатністю 840 x 1960 пікселів.

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Новинка працює на базі 7-нм процесора. Galaxy Fold може похизуватися не лише незвичним дизайном, а й 12 ГБ оперативної пам'яті та 512 ГБ вбудованої. Гаджет отримав відразу шість камер, які "розкинуті" по всьому його корпусу.

Galaxy Fold вразив своїм формфактором

Механізм складаного смартфона викликає певні сумніви, але компанія Samsung запевняє, що їм вдалося створити міцну та надійну основу для пристрою з шарнірною системою, оснащеною кількома механізмами, які блокують можливість пошкодити гаджет.

За автономність смартфона-трансформера відповідає акумулятор на 4300 мАг!

Galaxy Fold дозволяє запускати відразу три додатки. Також є низка програм, які без ускладнень переходять з режиму смартфона в режим планшета і навпаки. Зокрема, мова йде про WhatsApp, Microsoft Office та YouTube. Також відомо, що компанія працює з компанією Google над тим, щоби збільшити число оптимізованих додатків.

Водночас можна буде відкривати три програми

Samsung Galaxy Fold випустять 26 квітня 2019 року. Будуть доступні як 4G, так і 5G-версії. Ціна гнучкого смартфона стартує з 1980 доларів США.

Ціна Galaxy Fold вас вразить

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