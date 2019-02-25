Huawei Mate X – перший гнучкий 5G-смартфон, який порве Galaxy Fold

У рамках виставки MWC 2019 в Барселоні компанія Huawei презентувала свій перший складний гаджет під назвою Mate X. Пристрій оснастили великим складаним навпіл екраном, завдяки чому користувач отримує смартфон і планшет в одному корпусі.

Новинка також отримала топове "залізо" та підтримку мереж п'ятого покоління з максимальною на сьогодні день швидкістю передачі даних.

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Користувачі все сильніше відчувають потребу в революційних проривах. Щоб підтримати прихід ери 5G, HUAWEI Consumer BG продовжує втілювати стратегію універсальної розумної екосистеми. Ми збираємося і далі пропонувати інноваційні засоби зв'язку і 5G-рішення як для індивідуальних користувачів, так і для офісів і будинків, – заявив Річард Ю, президент компанії.

У розкладеному положенні Huawei Mate X – невеликий планшет з 8-дюймовим (2480х2200 пікселів) AMOLED-дисплеєм і тонкими рамками. Якщо скласти пристрій навпіл, виходить практично безрамковий 6,6-дюймовий (2480х1148, 19,5: 9) або 6,38-дюймовий (2480х892, 25: 9) смартфон – використовувати гаджет можна будь-якою стороною.

Важливою особливістю є наявність тільки одного дисплея, який у складеному стані розташовується спереду і ззаду. Як результат, обидві половини пристрою щільно прилягають одна до одної без зазору між ними. Максимальна товщина гаджета складає 11 мм, мінімальна – всього 5,4 мм.

Корпус пристрою з одного боку має потовщення, в якому розташувалася апаратна начинка та потрійна основна камера, створена, уже традиційно, в партнерстві з компанією Leica. Технічні особливості поки не розголошуються. Окремої фронтальної камери у новинки немає – її функцію виконує основна в складеному стані.

Huawei Mate X побудований на базі флагманського процесора Kirin 980 і оснащений 8 ГБ оперативної пам'яті. Обсяг вбудованого накопичувача становить 256 ГБ з можливістю розширення картами пам'яті типу nanoSD. Усередині встановлені два акумулятори загальною місткістю 4500 мАг з підтримкою найшвидшої у світі зарядки потужністю 55 Вт – за 30 хвилин смартфон зарядиться на 85%.

За словами Huawei, Mate X – перший і найшвидший у світі складний смартфон з підтримкою 5G. Максимальна швидкість завантажування досягає 4,6 Гбіт/с. У теорії він здатний завантажити відео розміром 1 ГБ всього за 3 секунди. Комбінований слот дозволяє встановити дві SIM-карти формату nano або одну "сімку" та карту пам'яті nanoSD. Варто зазначити, що тільки одна SIM зможе працювати в мережах п'ятого покоління.

Для безпечного розблокування в Mate X є сканер відбитків пальців, розташований на бічній грані, суміщений з кнопкою живлення. З роз'ємів передбачений USB Type-C на нижній грані.

У продаж Huawei Mate X надійде у середині цього року за ціною € 2299.

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