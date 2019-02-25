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MARUV 8 березня

Ефектний смартфон Samsung Galaxy Fold показали в дії

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Як виглядає Galaxy Fold у дії - фото 1
Як виглядає Galaxy Fold у дії

Під час нещодавнього Unpacked 2019 компанія Samsung представила довгоочікуваний складний смартфон Galaxy Fold, проте презентація пройшла досить швидко, і глядачі не встигли вдосталь оцінити незвичайну новинку.

Тепер же виробник випустив відео з наочною демонстрацією пристрою і всіх його можливостей.

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У представленому ролику Galaxy Fold у деталях показують з усіх боків у складеному і розкладеному стані.

Нагадаємо, він може перетворюватися з 4,6-дюймового смартфона у 7,3-дюймовий планшет.

На відео чітко помітно розташування всіх елементів, у тому числі бокового сканера відбитків пальців, а також вирізи під подвійну фронтальну камеру на внутрішньому екрані. Крім того, показана робота з камерою й іншими додатками на великому екрані.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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