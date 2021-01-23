Samsung розповіла про еволюцію камер у топових смартфонах Galaxy S

У сучасних смартфонах камера вважається одним з найважливіших компонентів, і саме її якість нерідко впливає на підсумковий вибір покупця. Samsung розповіла про 11-річну історію флагманської серії Galaxy S, зосередившись на ключових змінах у камерах своїх апаратів.

Перший Galaxy S отримав VGA-камеру з роздільною здатністю 5 Мп і міг здійснювати відеодзвінки та записувати HD-відео. Основний модуль мав автофокусування, функцією розпізнавання облич і вмів робити панорами.

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Galaxy S2 був оснащений оновленою камерою на 8 Мп, а також фронтальним модулем на 2 Мп. Світлодіодний спалах дозволяв домогтися непоганої якості нічних знімків, а одна з функцій перетворювала фотографії на намальовані від руки зображення.

У 2012 році новий Galaxy S3 отримав функцію серійної зйомки Burst Shot, дозволяючи зробити кілька знімків поспіль для отримання незвичайних фотографій швидко рухомих об'єктів. Після цього з 20 кадрів, зроблених за 3,3 секунди, можна було вибрати найкращий за допомогою режиму Best Photo.

Galaxy S4 став першим апаратом компанії, який отримав камеру на 13 Мп. Цікавим нововведенням став режим Dual Shot, що дозволяє робити знімки з обох камер одночасно, створюючи фотографію, на якій фотограф і об'єкт потрапили в один і той же кадр. З'явилася можливість додати звук в зображення, а також об'єднувати кілька кадрів в одну анімацію.

Galaxy S5 виявився першим телефоном у світі, оснащеним 16-мегапіксельною камерою з сенсором ISOCELL. Це зменшило кількість шумів, зробивши знімки в темряві чіткішими. Покращення отримав і режим HDR, який став доступний як при фотографуванні, так і при відеозйомці.

Galaxy S6 відзначився функцією запуску камери за 0,7 секунди, що дозволяло, натиснувши кнопку "Додому", відразу ж приступити до зйомки важливих для користувача моментів.

Galaxy S7 отримав датчик зображення з технологією Dual Pixel, що перекочував у смартфон прямо з дзеркальних фотоапаратів. Це значно поліпшило роботу об'єктива, зробивши фотографії чіткішими. Galaxy S7 також став першим телефоном, який досяг у рейтингу DxOMark 88 балів.

Galaxy S8 відрізнявся поліпшеним алгоритмом обробки, що підвищило якість фотографій. Одночасно з цим з'явилися жести, що дозволяють легко перемикатися між режимами.

Galaxy S9 міг похвалитися камерою з подвійною апертурою, здатною автоматично налаштовуватися під умови освітлення. Смартфон отримав яскравий об'єктив F1,5 / F2,4, що дозволяло поглинати 28% більше світла, ніж попередня модель. Цікавим нововведенням стали функції Super Slow-mo (зйомка відео зі швидкістю 960 fps), а також аватари на основі AR Emoji.

Galaxy S10 вийшов у 2019 році. Він володів режимом Super Steady, що підвищує якість зйомки внаслідок стабілізації відео. Також він зміг здивувати підтримкою HDR10 + і панорамними фотографіями завдяки 16-мегапіксельній надширококутній камері з кутом огляду 123 градусів.

Galaxy S20 підняв планку до 108 Мп, що разом з функцією Space Zoom пішло на користь якості створюваного контенту. Смартфон Galaxy S20 Ultra вмів робити фотографії зі 100-кратним зумом і записувати відео з роздільною здатністю 8К.

Galaxy S21, як запевняє Samsung, оснастили камерою професійного рівня, яка поліпшує знімки внаслідок просунутого ШІ, а поєднання 10-кратного оптичного збільшення з лазерним та двохпіксельним автофокусуванням дозволяє камерам досягати результатів, які не поступаються за якістю знімкам, зробленим на дзеркальні фотокамери високого класу.

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