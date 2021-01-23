На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Samsung розповіла про еволюцію камер у топових смартфонах Galaxy S
-
- 20
У сучасних смартфонах камера вважається одним з найважливіших компонентів, і саме її якість нерідко впливає на підсумковий вибір покупця. Samsung розповіла про 11-річну історію флагманської серії Galaxy S, зосередившись на ключових змінах у камерах своїх апаратів.
Перший Galaxy S отримав VGA-камеру з роздільною здатністю 5 Мп і міг здійснювати відеодзвінки та записувати HD-відео. Основний модуль мав автофокусування, функцією розпізнавання облич і вмів робити панорами.
Це цікаво: Samsung Galaxy S21 Ultra та Xiaomi Mi11 пройшли тест автономності флагманів
Galaxy S2 був оснащений оновленою камерою на 8 Мп, а також фронтальним модулем на 2 Мп. Світлодіодний спалах дозволяв домогтися непоганої якості нічних знімків, а одна з функцій перетворювала фотографії на намальовані від руки зображення.
У 2012 році новий Galaxy S3 отримав функцію серійної зйомки Burst Shot, дозволяючи зробити кілька знімків поспіль для отримання незвичайних фотографій швидко рухомих об'єктів. Після цього з 20 кадрів, зроблених за 3,3 секунди, можна було вибрати найкращий за допомогою режиму Best Photo.
Galaxy S4 став першим апаратом компанії, який отримав камеру на 13 Мп. Цікавим нововведенням став режим Dual Shot, що дозволяє робити знімки з обох камер одночасно, створюючи фотографію, на якій фотограф і об'єкт потрапили в один і той же кадр. З'явилася можливість додати звук в зображення, а також об'єднувати кілька кадрів в одну анімацію.
Galaxy S5 виявився першим телефоном у світі, оснащеним 16-мегапіксельною камерою з сенсором ISOCELL. Це зменшило кількість шумів, зробивши знімки в темряві чіткішими. Покращення отримав і режим HDR, який став доступний як при фотографуванні, так і при відеозйомці.
Galaxy S6 відзначився функцією запуску камери за 0,7 секунди, що дозволяло, натиснувши кнопку "Додому", відразу ж приступити до зйомки важливих для користувача моментів.
Galaxy S7 отримав датчик зображення з технологією Dual Pixel, що перекочував у смартфон прямо з дзеркальних фотоапаратів. Це значно поліпшило роботу об'єктива, зробивши фотографії чіткішими. Galaxy S7 також став першим телефоном, який досяг у рейтингу DxOMark 88 балів.
Galaxy S8 відрізнявся поліпшеним алгоритмом обробки, що підвищило якість фотографій. Одночасно з цим з'явилися жести, що дозволяють легко перемикатися між режимами.
Galaxy S9 міг похвалитися камерою з подвійною апертурою, здатною автоматично налаштовуватися під умови освітлення. Смартфон отримав яскравий об'єктив F1,5 / F2,4, що дозволяло поглинати 28% більше світла, ніж попередня модель. Цікавим нововведенням стали функції Super Slow-mo (зйомка відео зі швидкістю 960 fps), а також аватари на основі AR Emoji.
Galaxy S10 вийшов у 2019 році. Він володів режимом Super Steady, що підвищує якість зйомки внаслідок стабілізації відео. Також він зміг здивувати підтримкою HDR10 + і панорамними фотографіями завдяки 16-мегапіксельній надширококутній камері з кутом огляду 123 градусів.
Galaxy S20 підняв планку до 108 Мп, що разом з функцією Space Zoom пішло на користь якості створюваного контенту. Смартфон Galaxy S20 Ultra вмів робити фотографії зі 100-кратним зумом і записувати відео з роздільною здатністю 8К.
Galaxy S21, як запевняє Samsung, оснастили камерою професійного рівня, яка поліпшує знімки внаслідок просунутого ШІ, а поєднання 10-кратного оптичного збільшення з лазерним та двохпіксельним автофокусуванням дозволяє камерам досягати результатів, які не поступаються за якістю знімкам, зробленим на дзеркальні фотокамери високого класу.
Читайте також: Snapdragon VS Exynos: блогери порівняли дві версії Samsung Galaxy S21 Ultra у бенчмарку
-
19:46Буремний 2020 рік перетворили на безкоштовну гру: проходьте разом з нами
-
19:19Річний тираж хорватського гіперкара розкупили ще до його прем'єри
-
18:47Голос країни 2021: коли і де дивитись онлайн прем'єру шоу
-
18:23Гороскоп на 24 січня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:48Samsung розповіла про еволюцію камер у топових смартфонах Galaxy S
-
Українська музика 2020 року: рейтинг ТОП 50 найкращих пісень від Радіо МАКСИМУМ
-
17:19FreeBreatney: дивіться трейлер документального фільму про опіку Брітні Спірс
-
16:47Європейська країна готова приймати туристів з березня: умови подорожі
-
16:20В Єгипті виявили 4-метровий сувій "Книги мертвих"
-
15:44Покупці Mustang Mach-E ще не отримали свої авто: Ford заявляє про проблеми
-
15:17Як правильно харчуватися взимку
-
14:46Apple готує масштабне оновлення свого найпопулярнішого ноутбука
-
14:19Названі цілющі властивості синьої цибулі
-
13:47Як виглядає наречений-мільярдер доньки Дональда Трампа
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
13:13Не проґавте: астрологи назвали сприятливі дні в лютому 2021
-
12:45Чому варто їсти вуглеводи в першій половині дня
-
12:15Експерти підказали, як взимку захистити лобове скло
-
11:44Prada розірвала контракт з актрисою, дізнавшись про неї жорстоку правду
-
11:16Гра престолів триває: HBO випустить ще один приквел серіалу
-
10:45Українські зірки стали новими ведучими Орла і Решки
-
10:18Вчені перевірили кровожерливість самок богомола
-
09:55Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 23 січня
-
09:35Медики розповіли про користь кориці для профілактики діабету
-
08:54Гаазька галерея опублікувала найдетальніше зображення картини Дівчина з перловою сережкою
-
17:48Samsung розповіла про еволюцію камер у топових смартфонах Galaxy S
-
15:17Як правильно харчуватися взимку
-
12:15Експерти підказали, як взимку захистити лобове скло
-
09:55Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 23 січня
-
08:15Tesla показала процес створення батарей для своїх електромобілів: відео
- 22 січня
-
21:487 правил ідеального сексу, які ніколи не підведуть
-
19:12Учені розповіли, в яких країнах інтровертам живеться найкраще
-
15:30Шрі-Ланка офіційно відкрила кордони для туристів з усього світу, але з новими правилами
-
12:59#saveGeekJournal: YouTube заблокував канал кінооглядів Тайлера Андерсона через скарги 1+1
-
09:17Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 22 січня
- 21 січня
-
20:20Титанік, Основний інстинкт та 50 відтінків сірого: чи реалістичні сцени сексу у кіно
-
15:55Кумедні та епічні фото готелів на Airbnb, які дивують
-
12:22Виберіть карту і отримайте передбачення на найближчий час
-
09:26Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 21 січня
-
07:19Погода в Україні 21 січня: у яких областях буде найтепліше
- 20 січня
-
20:2045-річна модель Playboy знайшла спосіб знову помолодшати (фото 18+)
-
17:17Корисні лайфхаки, як використовувати оцет та соду у побуті
-
14:20Чого не можна робити при запуску двигуна у мороз: найпоширеніші помилки майже усіх водіїв
-
11:33Собаки, які кардинально змінились після стрижки: епічні фото
-
09:25Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 20 січня
-
07:33Найкращі сімейні позашляховики і кросовери: ТОП-3
- 19 січня
-
20:20Моделі vs звичайна жінка: комедіантка відтворює ефектні фото зірок (18+)
-
18:52Три залізних правила корисної кави
-
16:21Як змінювалася найбільш високооплачувана модель 2020 року Кара Делевінь: фото 18+
-
14:45ТОП 5 порад, як можна використовувати засіб для миття вікон: не лише для скла