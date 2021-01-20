Samsung Galaxy S21 Ultra та Xiaomi Mi11 пройшли тест автономності флагманів

Наразі Samsung Galaxy S21 Ultra і Xiaomi Mi11 – топові моделі своїх виробників, а також одні з найбільш обговорюваних смартфонів початку 2021 року. Автономність – один з важливих факторів, на який звертають увагу. Портал TechDroider порівняв автономність цих гаджетів з іншими ТОПами.

Конкурентами для нових Galaxy S21 Ultra і Xiaomi Mi11 обрали iPhone 12 Pro Max, OnePlus 8 Pro і Galaxy S20 Ultra. Усі смартфони пройшли тест автономності, щоб визначити, хто "проживе" найдовше на одному заряді.

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Для чистоти експерименту на всіх пристроях виставили однакову яскравість дисплея, роздільну здатність Full HD + та частоту оновлення на рівні 120 Гц. Винятком став тільки iPhone 12 Pro Max, у якого немає такої можливості, тому він працював при роздільній здатності 2778х1284 пікселів і стандартній частоті 60 Гц. Важливо також відзначити, що у тесті брали участь смартфони Samsung з процесорами Exynos.

У процесі тесту на смартфонах запустили PUBG Mobile, відтворення відео на ютубі та в інстаграмі, відображення веб-сторінки та запис відео. Першим покинув випробування Galaxy S20 Ultra, пропрацювавши у такому насиченому режимі 7 години 33 хвилини. Слідом за ним вимкнувся Xiaomi Mi11, протримавшись 7 годині 50 хвилин. На 20 хвилин довше пропрацював OnePlus 8 Pro. Наступним з результатом 8 годин 34 minutes вибув Galaxy S21 Ultra, а переможцем несподівано виявився iPhone 12 Pro Max, екран якого згас тільки через 9 годині 8 хвилин. І це при тому, що у нього акумулятор значно меншої місткості, ніж в інших.

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