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Snapdragon VS Exynos: блогери порівняли дві версії Samsung Galaxy S21 Ultra у бенчмарку

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Тест продуктивності 2 версій Samsung Galaxy S21 Ultra - фото 1
Тест продуктивності 2 версій Samsung Galaxy S21 Ultra

Флагманський смартфон Samsung Galaxy S21 Ultra представили у 2 версіях: на базі мобільної платформи Snapdragon 888 і з процесором Exynos 2100 для різних регіонів. Щоб перевірити продуктивність обох ревізій апарату, блогери влаштували їм порівняльне тестування.

Обидві версії Samsung Galaxy S21 Ultra пройшли комплексне випробування в бенчмарку Speed ​​Test G, який залучає як ядра самого процесора, так і вбудований графічний прискорювач гаджета.

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На початку тестування платформа Exynos 2100 вирвалася вперед, обігнавши чип Qualcomm у таких завданнях, як компресія файлів і обчислення з використанням усіх 16 потоків виконання CPU.

Надолужити згаяне чипу Snapdragon вдалося у сценаріях, пов'язаних з обробкою графіки, де американська модель обійшла суперника.

Підсумковий час випробування склав 1 хвилина і 19 секунд проти 1 хвилини і 27 секунд на користь Snapdragon-версії смартфона. Таким чином, фактична різниця у продуктивності між двома версіями гаджета виявилася незначною.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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