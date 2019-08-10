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Руйнуємо міфи: 10 популярних вигадок про літаки
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Ми підготували для вас 10 найпопулярніших міфів про літаки. Читайте далі та дізнайтеся, якій інформації про авіапольоти вірити не можна.
Попри всі старання конструкторів пасажирських літаків, польоти навіть на найкомфортніших і дорогих місцях продовжують залишатися серйозним випробуванням як для здоров'я, так і для психіки людини. Тому немає нічого дивного, що про польоти розповідають багато інформації, з якої левова частина – нісенітниці.
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Випадково відкриті під час польоту двері = смертельна небезпека
Взагалі-то це правда. Відкриті двері спровокують розгерметизацію салону з усіма наслідками. Ось тільки відкрити двері під час польоту під силу хіба що суперменові. Якщо хтось раптом спробує відкрити двері, то нема приводів для хвилювання. Єдиними наслідками такої витівки будуть шум і метушня, пов'язані з упокорення бешкетника. А герметичність дверей не постраждає.
Пасажирів може "висмоктати" за борт навіть через щілину в корпусі літака
Для швидкої декомпресії, після чого може статися істотне руйнування корпусу літака, потрібно підірвати в салоні бомбу або влаштувати стрілянину. Дрібні щілинки можуть викликати повільну декомпресію, проте екіпаж встигне вжити необхідних заходів з порятунку повітряного судна і його пасажирів.
Сп'яніння на висоті настає швидше
Рівень алкоголю в крові при вживанні відповідних напоїв на землі й на висоті однаковий. Але в умовах невеликої гіпоксії, дії якої піддається людина, яка летить в літаку, дійсно можна сп'яніти швидше. Іноді люди, незвичні до польотів, можуть відчути щось на зразок неприємного сп'яніння, навіть якщо вони не пили ніяких алкогольних напоїв. Тож алкоголь тут ні до чого.
Вміст туалетів викидають прямо в повітря
Це вигадки. Сучасні літаки чистять бортові туалети тільки на землі.
Якщо натиснути на злив, сидячи на унітазі, можна там і застрягти
Це теж нісенітниці. Навіть дуже товста людина не в змозі створити своїм тілом настільки герметичну пробку, щоб спровокувати необхідну різницю тиску. Однак, робити таке категорично не рекомендується, але виключно з гігієнічних міркувань. Мікробризки, які неминуче потраплять на тіло, ніякої користі не принесуть.
Циркуляція повітря в герметичному салоні літака призводить до поширення інфекційних захворювань
Салон літака, звичайно, надійно герметизований. Але все ж літак – не підводний човен. Повітря в ньому постійно поповнюється свіжими порціями. Перед тим як вийти на нове коло, повітря обов'язково пропускають через цілу систему фільтрів. Виробники літаків стверджують, що ці фільтри здатні знешкодити до 99% бактерій, що знаходяться в повітрі. Ось тільки хвороби спричиняють не тільки бактерії, але і віруси, які легко проходять крізь будь-які фільтри. Крім того, хвороботворні мікроорганізми можуть перебувати на будь-яких поверхнях сидінь, столиків, стінок тощо. Серйозну і дорогу дезінфекцію салону після кожного рейсу, зрозуміло, проводити просто неможливо. Одним словом, замкнутий простір салону, напхом напханий самими різними людьми, – це вам не спа-курорт. Це наче громадський транспорт.
Ремінь безпеки може перешкодити виживанню при катастрофі
Звичайно, існує ненульова ймовірного того, що людина не зможе звільнитися від ременя, щоб швидко покинути літак. Але при цьому ймовірність того, що людина буде жити саме завдяки ременю, незрівнянно більше. Конструкція цього захисного паска постійно вдосконалюється, і проводиться безліч тестів, що підтверджують його ефективність, тому нехтувати ременем безпеки в літаку – безумство.
Пілоти можуть зменшити вміст кисню в салоні, щоб ввести пасажирів в сонний стан
Всі пілоти, яким ставили подібне питання, дружно називали цю ідею повною дурістю.
Кисневі маски – муляжі для запобігання паніки
Це не правда. Насправді, як тільки перед обличчям падає киснева маска, надіти її потрібно негайно, не роздумуючи. Кисневе голодування розвивається дуже швидко і призводить до сильного уповільнення всіх реакцій. Тому якщо розглядати маску й обмірковувати доцільність її застосування, то можна втратити дорогоцінні миті й вже не встигнути нею скористатися.
Вижити під час авіакатастрофи практично неможливо
Кожна катастрофа різна. Сьогодні дуже часто з'являються новини й про чудесний порятунок з абсолютно безвихідних ситуацій, й про загибель літаків, коли, здавалося б, ніщо не віщувало трагедії. Статистика Національної ради США з безпеки транспорту стверджує, що в інцидентах, що трапилися під час пасажирських перельотів у 1983-2000 роки, вижили 95% пасажирів.
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