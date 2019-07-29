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ТЕСТ: На який серіал схоже твоє життя?
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Ми підготували для вас кілька питань, які допоможуть визначити на який серіал подібне ваше життя. Проходьте цікаві тести на Радіо МАКСИМУМ!
Подейкують, що реальне життя абсолютно не схоже на те, що показують у фільмах та серіалах. Проте спробуймо уявити, якби ви все ж таки були у серіалі, то в якому саме?
І ще: ТЕСТ: Вгадай фільм за двома акторами!
Відповідай на питання та ділися результатом з друзями!
До теми: ТЕСТ: Вгадай вік популярних зірок кіно!
Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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