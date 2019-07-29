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Тести Подорожі

ТЕСТ: На який серіал схоже твоє життя?

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цікавий тест для любителів серіалів - фото 1
цікавий тест для любителів серіалів

Ми підготували для вас кілька питань, які допоможуть визначити на який серіал подібне ваше життя. Проходьте цікаві тести на Радіо МАКСИМУМ!

Подейкують, що реальне життя абсолютно не схоже на те, що показують у фільмах та серіалах. Проте спробуймо уявити, якби ви все ж таки були у серіалі, то в якому саме?

І ще: ТЕСТ: Вгадай фільм за двома акторами!

Відповідай на питання та ділися результатом з друзями!

До теми: ТЕСТ: Вгадай вік популярних зірок кіно!

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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