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ТОП 5 товарів із секс-шопу, які варто спробувати кожній парі
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Основні відвідувачі секс-шопів – сімейні пари. Найкращий спосіб піклуватися про своє сексуальне здоров'я – купувати якісні презервативи та лубриканти. Також можна урізноманітнити секс, додати "перчинку" та спробувати новинки. Спробуйте і ви – ознайомтеся з підбіркою найцікавіших товарів для двох.
Для того, щоб придбати товари з цієї підбірки не обов'язково відвідувати секс-шоп, адже все можна придбати онлайн. Також радимо обговорити все з партнером, щоб ваші покупки не стали неприємним сюрпризом.
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Свічки для масажу
Масаж – один з кращих видів прелюдії, який дозволяє налаштуватися на потрібну хвилю і розслабиться вам обом. Це не БДСМ-свічки – вони не обпалюють та не роблять боляче. Вони плавляться при досить низьких температурах. Є аромати на будь-який смак, є маленькі тари (на 3-5 раз) і великі (до 20 разів використання).
Як це працює? Ви запалюєте свічку, вона повільно тане і наповнює кімнату ароматом. Віск перетвориться в ніжний теплий лосьйон, який можеш вилити відразу на тіло або в долоні через 15-20 хвилин. Свічка досить економна, ще й прекрасно зволожує шкіру.
Приблизна середня ціна: 250 грн за маленьку тару і 700 грн за велику.
Лубриканти
Це смачно, безпечно та ефективно. А ще економно, універсально й просто ідеально. Лубрикант – важливий елемент для занять сексом. Зауважте, якщо ваш статевий акт триває понад 5-10 хвилин, то природної лубрикації недостатньо, а інтенсивне тертя викликає пошкодження слизової. Саме лубрикант забезпечить довге ковзання, а ще вони, зазвичай, сумісні з презервативами.
Розрізняють кілька видів лубрикантів. Спробуйте усі!
Оральний, на водній основі, зі смаком, наприклад, полуниці або банану. Це лубрикант для орального сексу, але його також можна використовувати й вагінально. Це урізноманітнить ваше сексуальне життя. Також такі лубриканти перебивають смак та запах геніталій й допомагають виробленню слини.
На силіконовій основі. Відмінно підходить для сексу під водою, оскільки зволожує й не перетворюється в липку жуйку. Проте зауважте, що НЕ сумісний з силіконовими іграшками.
На водній основі без гліцерину. Є розроблені спеціально для вагітних і годуючих, не викликають алергії, оскільки не містить гліцерин.
Приблизна середня ціна: від 120 до 500 грн (в залежності від виду та обсягу).
Презервативи
Аксесуари для пристрасного сексу
Приблизна середня ціна: від 100 грн.
Мастурбатор-яйце
Такі яйця-мастурбатори представлені у різних брендах. Його можна використовувати й самому, й в парі. Взагалі це одноразовий мастурбатор з еластомеру. Проте при належному догляді його можна використовувати до 5 разів. Всередині є лубрикант на водній основі, якого вистачить на 2-3 рази. Ще при використанні презерватива можна легко продовжити їх життя на пару-трійку раз. Яєчко можна мити після кожного використання, акуратно висушувати на рушнику. А щоб уникнути липкості, посипати кукурудзяним крохмалем. Бувають такі двосторонні та з різними рельєфами.
Лубрикант потрібно нанести всередину яєчка і на ободок, одягнути на головку пеніса й далі збуджувати рухами.
Приблизна середня ціна: 230 грн.
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