ТОП 5 товарів із секс-шопу, які варто спробувати кожній парі

Основні відвідувачі секс-шопів – сімейні пари. Найкращий спосіб піклуватися про своє сексуальне здоров'я – купувати якісні презервативи та лубриканти. Також можна урізноманітнити секс, додати "перчинку" та спробувати новинки. Спробуйте і ви – ознайомтеся з підбіркою найцікавіших товарів для двох.

Для того, щоб придбати товари з цієї підбірки не обов'язково відвідувати секс-шоп, адже все можна придбати онлайн. Також радимо обговорити все з партнером, щоб ваші покупки не стали неприємним сюрпризом.

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Свічки для масажу

Масаж – один з кращих видів прелюдії, який дозволяє налаштуватися на потрібну хвилю і розслабиться вам обом. Це не БДСМ-свічки – вони не обпалюють та не роблять боляче. Вони плавляться при досить низьких температурах. Є аромати на будь-який смак, є маленькі тари (на 3-5 раз) і великі (до 20 разів використання).

Як це працює? Ви запалюєте свічку, вона повільно тане і наповнює кімнату ароматом. Віск перетвориться в ніжний теплий лосьйон, який можеш вилити відразу на тіло або в долоні через 15-20 хвилин. Свічка досить економна, ще й прекрасно зволожує шкіру.

Приблизна середня ціна : 250 грн за маленьку тару і 700 грн за велику.

Лубриканти

Це смачно, безпечно та ефективно. А ще економно, універсально й просто ідеально. Лубрикант – важливий елемент для занять сексом. Зауважте, якщо ваш статевий акт триває понад 5-10 хвилин, то природної лубрикації недостатньо, а інтенсивне тертя викликає пошкодження слизової. Саме лубрикант забезпечить довге ковзання, а ще вони, зазвичай, сумісні з презервативами.

Розрізняють кілька видів лубрикантів. Спробуйте усі!

Оральний, на водній основі, зі смаком, наприклад, полуниці або банану. Це лубрикант для орального сексу, але його також можна використовувати й вагінально. Це урізноманітнить ваше сексуальне життя. Також такі лубриканти перебивають смак та запах геніталій й допомагають виробленню слини.

На силіконовій основі. Відмінно підходить для сексу під водою, оскільки зволожує й не перетворюється в липку жуйку. Проте зауважте, що НЕ сумісний з силіконовими іграшками.

На водній основі без гліцерину. Є розроблені спеціально для вагітних і годуючих, не викликають алергії, оскільки не містить гліцерин.

Приблизна середня ціна : від 120 до 500 грн (в залежності від виду та обсягу).

Презервативи

Безперечно, потрібно користуватися презервативами, щоб убезпечити секс від різних захворювань й оминути незаплановану вагітність. Проте ще можна урізноманітнити свій секс пачечкою незвичайних презервативів. Їх є безкінечна кількість видів: кольорові, неонові, зі смаками, з рельєфом, з холодним ефектом, з гарячим ефектом тощо.

Приблизна середня ціна : від 50 до 1000 грн (в залежності від виду та кількості презервативів у пачці).

Аксесуари для пристрасного сексу

Усі секс-аксесуари виготовляють з безпечних матеріалів й підходять навіть для новачків. Все зроблено так, що на вашому тілі не залишиться слідів після бурхливої ночі. Наручники, зазвичай, оздоблені м'яким покриттям. Стеки для еротичних ігор та ляскання по дупці безпечні для тіла та легко очищаються. Сексуальний одяг, ланцюги, мотузки – ви легко зможете знайти свій товар серед БДСМ-девайсів.

Приблизна середня ціна : від 100 грн.

Мастурбатор-яйце

Такі яйця-мастурбатори представлені у різних брендах. Його можна використовувати й самому, й в парі. Взагалі це одноразовий мастурбатор з еластомеру. Проте при належному догляді його можна використовувати до 5 разів. Всередині є лубрикант на водній основі, якого вистачить на 2-3 рази. Ще при використанні презерватива можна легко продовжити їх життя на пару-трійку раз. Яєчко можна мити після кожного використання, акуратно висушувати на рушнику. А щоб уникнути липкості, посипати кукурудзяним крохмалем. Бувають такі двосторонні та з різними рельєфами.

Лубрикант потрібно нанести всередину яєчка і на ободок, одягнути на головку пеніса й далі збуджувати рухами.

Приблизна середня ціна : 230 грн.

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