Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин 1 вересня

Як перестати весь час відволікатися на телефон

  • 22
Смартфон - фото 1
Смартфон / theconversation

Вчені провели дослідження, де намагалися з'ясувати, наскільки постійне відволікання на смартфони знижує продуктивність. Результати приголомшили – навіть вимкнений смартфон у полі зору здатний знизити концентрацію уваги і швидкість роботи.

Найкращий спосіб боротьби із залежністю – виключити її повністю зі свого життя, але з гаджетами це видається нездійсненним. Однак є прийоми, які мінімізують її негативний вплив.

І ще: Як виглядає потенційно найнезвичніший смартфон 2020 року

Встановити обмеження. Налаштуйте в телефоні режим "не турбувати", щоб деякі повідомлення, сервіси та повідомлення перейшли в невидимий режим. Так можна обмежити використання додатків, які витрачають ваш час.

Перестаньте перевіряти телефон кожної секунди. Постарайтеся опиратися бажанню перевірити телефон кожен раз, коли приходить повідомлення або дзвінок. Беріть телефон до рук тільки тоді, коли є реальна необхідність, не дозволяйте гаджету керувати вашим часом.

Шукайте альтернативу. Ви заявляєте, що сидячи в соцмережах, ви долучаєтеся до життя інших людей. Але якщо ви займаєтеся спортом, шукаєте для себе нове хобі, зустрінетеся з друзями (неважливо, новими чи старими), ви отримаєте ті ж необхідні емоції, які шукаєте в мережі.

Як перестати весь час відволікатися на телефон - фото 423261

Це цікаво: Блогер перевірив ремонтопридатність нового Samsung Galaxy Note20

Джерело: theconversation
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
ТЕСТ: Відповідай на питання, щоб визначити свій музичний гріх
  • 28 серпня, 16:30
  • 534
З 1 вересня! Найкращі привітання з Днем знань і Першим дзвоником 2020
  • 26 серпня, 18:35
  • 35982
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14.11.2019, 13:09
  • 2492759
Загрузка...
Новини