Як перестати весь час відволікатися на телефон

Вчені провели дослідження, де намагалися з'ясувати, наскільки постійне відволікання на смартфони знижує продуктивність. Результати приголомшили – навіть вимкнений смартфон у полі зору здатний знизити концентрацію уваги і швидкість роботи.

Найкращий спосіб боротьби із залежністю – виключити її повністю зі свого життя, але з гаджетами це видається нездійсненним. Однак є прийоми, які мінімізують її негативний вплив.

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Встановити обмеження. Налаштуйте в телефоні режим "не турбувати", щоб деякі повідомлення, сервіси та повідомлення перейшли в невидимий режим. Так можна обмежити використання додатків, які витрачають ваш час.

Перестаньте перевіряти телефон кожної секунди. Постарайтеся опиратися бажанню перевірити телефон кожен раз, коли приходить повідомлення або дзвінок. Беріть телефон до рук тільки тоді, коли є реальна необхідність, не дозволяйте гаджету керувати вашим часом.

Шукайте альтернативу. Ви заявляєте, що сидячи в соцмережах, ви долучаєтеся до життя інших людей. Але якщо ви займаєтеся спортом, шукаєте для себе нове хобі, зустрінетеся з друзями (неважливо, новими чи старими), ви отримаєте ті ж необхідні емоції, які шукаєте в мережі.

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