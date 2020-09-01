Чому корисно регулярно їсти рибу: 5 вагомих причин

Експерти рекомендують їсти рибу хоча б раз на тиждень

Експерти рекомендують бодай кілька разів на тиждень їсти жирну рибу. Це може бути лосось, форель, сардини, тунець або скумбрія. Розповідаємо, що дасть організму регулярне вживання риби.

Риба не лише смачна, а й надзвичайно корисна. Якщо регулярно додавати її до свого раціону, ви за короткий проміжок часу побачите позитивні зміни у власному здоров'ї. Ось лише кілька вагомих причин регулярно налягати на рибу.

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Знижує ризик інфарктів та інсультів. Риба – один з найкращих продуктів, корисних для серця. Дослідження показали, що регулярне вживання риби може знизити ризик інфарктів, інсультів і смерті від серцевих захворювань. З'їдайте хоча б одну порцію риби на тиждень, щоб серце не боліло.

Регулярне вживання риби позитивно впливає на роботу серця

Зміцнює здоров'я мозку. З віком робота мозку погіршується. Встановлено, що регулярне вживання риби допомагає уповільнити зниження інтелекту у літніх людей. Люди, які їдять рибу щотижня, також мають більше сірої речовини в центрах мозку, які контролюють пам'ять і емоції.

Бореться з депресією. Дослідження показали, що жирні кислоти Омега-3 у рибі можуть допомогти боротися з депресією, а також підвищити ефективність антидепресантів.

Риба допомагає боротися з депресією завдяки жирним кислотам Омега-3

Знижує ризик аутоімунних захворювань. Дослідження також зв'язали вживання риби зі зниженням ризику розвитку діабету першого типу та низки інших аутоімунних захворювань, таких як ревматоїдний артрит і розсіяний склероз.

Покращує якість сну. Одне дослідження показало, що вживання лосося тричі на тиждень привело до поліпшення, як сну, так і повсякденного функціонування у чоловіків середнього віку. Дослідники вважають, що вітамін D у рибі може відігравати значну роль у поліпшенні сну.

І зовсім не обов'язково їсти лише дорогу рибу. Пам'ятайте про те, що скумбрія за своїми корисними властивостями не надто програє лососю або форелі.

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