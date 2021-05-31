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Ровер Curiosity зняв рідкісні хмари на Марсі, які формуються раз на рік

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Хмари на Марсі - фото 1
Хмари на Марсі / pinterest

Марсохід Curiosity зняв відносно рідкісне явище – хмари на Марсі. Учені з NASA пояснили, що через тонку атмосферу планети хмари зазвичай формуються тільки на екваторі в найхолоднішу пору місцевого року і складаються з крижаних кристалів.

Як пишуть у NASA, один марсіанський рік тому (два роки тому за земними мірками) учені помітили, що деякі хмари починають формуватися раніше, ніж інші. Тому на цей раз вони заздалегідь підготувалися їх вивчити.

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Curiosity зробив як чорно-білі, так і кольорові знімки хмар. За допомогою зображень науковці зможуть краще зрозуміти процес формування хмар на Марсі. Як припустили у NASA, "ранні" хмари формуються на більшій висоті, ніж звичайні марсіанські хмари, які витають на висоті близько 60 кілометрів над поверхнею і складаються з водяного льоду. Хмари, які літають вище, складаються з замерзлого вуглекислого газу або сухого льоду, вважають дослідники.

Curiosity також зняв перламутрові хмари пастельних кольорів. За словами атмосферного вченого з Космічного інституту в Колорадо Марка Леммона, такий ефект виникає, коли частки в хмарі приблизно однакового розміру і формуються з однаковою швидкістю.

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