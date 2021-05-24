З нового ракурсу: китайський ровер Чжужун передав перші фото Марса

Перший в історії Китаю марсохід Чжужун надіслав на Землю відео і фотографії, які зняв на Червоній планеті. Матеріали публікує Китайське національне космічне управління (CNSA).

На фото видні сонячні панелі на тлі інопланетного ландшафту та інше обладнання ровера.

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Знімки зроблені камерами, прикріпленими до марсохода. Очікується, що ровер пропрацює на Червоній планеті близько трьох місяців, збираючи географічні дані. Чжужун здійснив м'яку посадку на рівнині Утопія 15 травня. До Марсу посадковий модуль був доставлений китайською автоматичною міжпланетною станцією Тяньвень-1, запуск якої був здійснений 23 липня 2020 року.

Зонд Чжужун пропрацює на Марсі 90 днів і буде досліджувати ґрунт і клімат планети.

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