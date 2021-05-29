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У мережі показали найкращі фото Чумацького Шляху за версією Capture the Atlas
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На сайті Capture the Atlas оголошені підсумки щорічного конкурсу найкращих фотографій Чумацького Шляху. На десятках знімків з усіх куточків Землі можна оцінити красу мільйонів зірок і планет, невидимих неозброєним оком.
При погляді на більшість кадрів можна вирішити, що це просто комп'ютерна графіка. Але це, звичайно ж, не так. За словами авторів сайту Capture the Atlas, багато людей навіть не підозрюють, наскільки красивим може бути Чумацький Шлях.
Це цікаво: У мережі з'явилася панорама Чумацького Шляху: над нею працювали 12 років
Але варто тільки озброїтися якісної фототехнікою, і таємниці галактики починають відкриватися. До уваги глядачів постає новий світ з незвичайними відтінками та формами.
Ідея конкурсу полягає в спробі зафіксувати красу Чумацького Шляху на тлі земного ландшафту, не вдаючись до спеціалізованих редакторів або інших хитрощів. На представлених зображеннях можна побачити романтику Дикого Заходу, незнайомі пейзажі австралійської глибинки, льодовики, що пролітають повз, вулкани, гори, пляжі та багато іншого. Центральною композицією зображення стала мерехтлива смуга з зірок, що йде до центру галактики, де розташована гігантська чорна діра.
На офіційному сайті Capture the Atlas можна вивчити історію кожної фотографії. Багато з них цілком можуть оселитися на робочих столах комп'ютерів і смартфонів.
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