Рокери The Rolling Stones заспівали з українцями на сцені у Відні – відео

Легендарні британські рокери The Rolling Stones виступили разом з українськими хористами на одному з концертів у рамках туру до 60-ліття гурту. Завдяки українцям відомий хіт "You Can’t Always Get What You Want" отримав нове звучання.

Знаменитий британський гурт The Rolling Stones феєрично відзначає 60 років разом у світовому турі з відповідною назвою Sixty. І на свій виступ у Відні команда запросила українських хористів, пише Радіо MAXIMUM.

Два українські хори "Дзвіночок" та "Вогник" разом з The Rolling Stones виконали легендарний хіт You Can’t Always Get What You Want. Українці спеціально приїхали з Києва до столиці Австрії, щоб долучитись до концерту. Як зазначив лідер гурту Мік Джаггер, "вони пройшли довгий шлях, щоб бути тут". Також британці подякували хористам та публіці, яка дуже тепло прийняла їх. Окремої уваги заслуговує у лого рокерів, яка стало синьо-жовтим на підтримку України.

Виступ The Rolling Stones з українськими хористами у Відні, дивіться відео:

