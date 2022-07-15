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Ми живемо у двох світах одночасно: Ектор Хіменес-Браво болюче описав будні українців
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Відомий кухар Ектор Хіменес-Браво відверто розповів про життя українців під час війни. Тепер для України є дві реальності: де доводиться виживати і де потрібно "жити".
50-річний шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво з перших днів повномасштабного вторгнення російських окупантів на територію України підтримує українців та бореться на інформаційному та волонтерському фронті. Він продовжує працювати у власних закладах та готує для поліції, біженців, пенсіонерів та армії. А також активно висвітлює ситуацію та ділиться думками на своєму профілі в інстаграмі, де в Ектора понад мільйон підписників.
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Жахливі ракетні удари по Миколаїв та Вінниці за останні дні, які забрали життя мирних дорослих та дітей, неможливо було ігнорувати. Тому Ектор присвятив окремий допис новій реальності українців.
Ми живемо у двох світах одночасно. Ворожа ракета нас знову віднесла у ту реальність. Ту, де ночі здаються вічними, а небо окутує дим. Де ранок починався з вибухів і тремтячої стелі, а вечори – у сирих бомбосховищах. Де люди сплять в коридорах і ліжко здається небезпечним місцем, – почав він.
Бізнесмен наголосив, що є десятки тисяч українців, які не покидали цю реальність вже багато місяців. І вони сподіваються лише на те, щоб вранці прокинутись.
Нам казали "треба жити", і ми почали жити. Почали відбудовувати мости, заклади, домівки. Почали пити каву і ходити на роботу, зустрічатися з друзями і просто жити. Але наше життя розірвано на два світи. Світ смертей, крові та болю, а також світ, де треба жити. Де ми ходимо по вулицях і радіємо кожному дню. Зранку в історіях ми викладаємо спорт і каву, а в обід – розірвані тіла людей і будинки, – продовжив Ектор.
Тепер для багатьох українців кожен день став, немов останнім. І жити по-іншому зараз може здаватись абсолютно неможливим. Поки у нашій країні війна, доти ніхто не може почуватись у безпеці. Тому Хіменес-Браво вважає, що не має права показувати слабкість, бо чимало людей за ним стежить у соцмережах.
Інколи викласти якийсь контент про щось не воєнне здається зрадою. Але мені пишуть ті, хто дякує за мотивацію піти в спортзал або випити каву. Я б ніколи не подумав, що можна надихати людей просто жити життя… Те, що ти можеш сьогодні підвестись з ліжка і піти на роботу – це сила. Можливість посміхатися, коли болить – це сила. Від 24 лютого у світі немає сильніших людей за українців. Ми переможемо, я вірю в це, – наголосив кухар.
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