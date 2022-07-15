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Imagine Dragons на концерті присвятив промову українським дітям, які постраждали від війни

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Imagine Dragons на концерті присвятив промову українським дітям, які постраждали від війни - фото 1

Світові зірки – з Україною. До знаменитостей, які висловили підтримку українському народові у цій війні за свободу та незалежність, долучився й американський гурт Imagine Dragons.

Так, лідер гурту Imagine Dragons Ден Рейнольдс під час концерту в Німеччині вимовив зі сцени зворушливу промову, присвячену Україні. У ній музикант, зокрема, згадав й убитих росіянами українських дітей.

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У 2022 році діти гинуть через війну. Їх позбавили майбутнього. Війна має бути зупинена. Повинен настати мир, – сказав виконавець.

Після цього соліст із синьо-жовтим стягом в руках виконав пісню Alphaville – Forever Young. Слухачі у Німеччині підспівували артисту, який впродовж усього виступу протримав над головою український прапор. А за спиною гурту великий екран підсвітили синім та жовтим кольором.

Серед присутніх на концерті були фанати, які також принесли прапор України.

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