Робототехніки створили дрон з крилами з голуб'ячого пір'я

Багато сучасних літальних апаратів нагадують птахів формою крил, але це лише зовнішня схожість: механіка польоту механічних безпілотників значно відрізняється від природних прототипів. Дослідники Стенфордського університету США створили дрон PigeonBot.

На перший погляд, пристрій нагадує шкільну саморобку. Насправді для його створення знадобилася напружена робота цілого колективу дослідників, які ретельно вивчили принципи роботи пташиних крил, включаючи вивчення їх форми і положення одної пір'їни щодо інших.

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Професор Девід Лентінк, який очолює проєкт, доручив своїй команді вивчити модель польоту звичайного голуба. Під час робіт оцінювалися руху скелета птахів, включаючи рухи "зап'ястя" і "пальців" для управління 20 "основними" і 20 "допоміжними" пір'їнами.

Під час розробки також вивчався рух пір'я у відповідь на зміну положення кісток. На відміну від класичного робота, птиці нема потреби керувати кожним пером окремо – цим "автоматично" займаються еластичні тканини, що з'єднують пір'я і кістки. Крім того, з'ясувалося, що мікроструктура пір'я забезпечує їх зчеплення один з одним, дозволяючи перетворити крило на єдину поверхню.

Використавши 40 голуб'ячих пір'їн і легку раму, команда розробила просту літаючу машину. Для створення підйомної сили крила не використовуються – її забезпечує класичний гвинт. Самі крила застосовуються для ефективних "пташиних" маневрів у повітрі. Зрозуміло, такі рішення не потрібні для авіалайнерів, що літають на довгі дистанції, але незамінні для малих безпілотників, яким необхідно швидко маневрувати на коротких дистанціях зі збереженням стійкості.

Науковці ретельно вивчили побудову крил голубів

Лентінк вже працює над прототипом робота, що використовує принципи біомеханіки польоту сокола – модель буде оснащена не тільки з крилами, але і з ногами (і, можливо, дзьобом). Паралельно розробники дрона детально вивчають роль пташиного хвоста при здійсненні маневрів.

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