Представлено дрони для польотів в печерах

Фахівці австралійського стартапу Emesant представили свою нову систему стеження і картографії в режимі реального часу для застосування у дронів. Тепер безпілотники можуть здійснювати польоти в печерах.

Розробку забезпечили GPS-мережами і системою антиколізійних сенсорів, які допоможуть дронам облітати перешкоди і добре орієнтуватися в замкнутих просторах. Інженери стартапу також розробили технологію Hovermap, яка дозволяє швидко і точно складати на основі побаченого безпілотниками повноцінні 3D-карти підземних ландшафтів.

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Новинка допоможе рятувальникам знаходити в печерах людей, які заблукали. Попередня вартість стартапа становить 2,5 мільйона доларів. Фахівці вже називають його найбільш ефективним у своїй області.

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