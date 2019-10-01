Світлове шоу з дронами вразило мережу: відеофакт

Користувачі не можуть втримати захоплення від незвичайного світлового шоу, яке вдалось провести завдяки сотні дронів. Це справді варто побачити!

На платформі Reddit користувач з ніком memezzer поділився записом зі світлового шоу, який за короткий час опинився у топах мережі. Всього за 8 годин допис побачили понад 73 тисячі користувачів, а ще майже дві тисячі осіб залишили коментар. А все тому, що неймовірного ефекту вдалось досягнути завдяки сотні дронів, які відтворювали геометричні фігури. Як наголосили користувачі, це дуже крута заміна феєрверкам, які не рекомендують запускати у багатьох країнах, адже це шкодить екології.

І ще: Користувачів мережі спантеличило фото з "невидимим леопардом"

Читайте також: Нова оптична ілюзія розбурхала інтернет: що бачите ви?