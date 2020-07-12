Робот-учений замінив живих дослідників в експериментах: відео

Першу половину 2020 року більша частина світу перебувала на картині. У цей час діяльність багатьох галузей поставили на паузу або й зовсім зупинили. Намагаючись вирішити проблему, що склалася, англійські вчені скористалися послугами робота, що виконував складну роботу, поки вони перебували вдома.

Відмінна ідея спала на думку дослідників з університету Ліверпуля. Програмований пристрій вартістю близько 125 000 доларів здатний вчитися на власних помилках, удосконалюючи експериментальні методики з кожною спробою. Однією з головних переваг робота стала можливість його віддаленої роботи, коли дослідники можуть керувати ним і направляти його на виконання тих чи інших завдань.

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Наразі пристрій зайнятий пошуком каталізатора, здатного прискорити реакцію всередині сонячних елементів. Також він відмінно підходить для боротьби з коронавірусом, адже може працювати з небезпечним вірусом без ризику для людини. За словами вчених, роботу не буває нудно, він ніколи не втомлюється і не потребує відпустки. У результаті він здатний прискорити наукові дослідження у тисячі разів, безупинно проводячи експеримент за експериментом.

COVID-19, зміна клімату – є багато проблем, які дійсно потребують здійснення міжнародного співробітництва. Такі роботи можуть бути по всьому світу, пов'язані єдиною центральною системою, яка може бути де завгодно, – діляться своїми думками дослідники.

На думку Дейрдри Блек, глави відділу досліджень та інновацій в Королівському хімічному суспільстві, учені повинні впроваджувати нові технології у свою роботу. Вона впевнена, що такі роботи здатні допомогти швидше знаходити та впроваджувати інновації, а також дослідити складніші проблеми.

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