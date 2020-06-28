Я робот, а не посудомийка: дивіться, що вміє "домашня" версія механічного собаки

Чотириногий робот Spot, створений інженерами Boston Dynamics, недавно надійшов у продаж, але придбати його поки можуть лише бізнес-клієнти. Втім, за словами розробників, незабаром шанс отримати механічного вихованця з'явиться у всіх охочих.

Засновник компанії Марк Райберт опублікував відеоролик, на якому продемонстровані можливості "домашньої" версії знаменитого робопса.

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Найближчими місяцями компанія планує випустити в продаж спеціальну конфігурацію Spot з механізованою рукою. Однією з її особливостей стала функція "курячої голови", при активації якої кінцівка нерухомо утримується в певному положенні, а робот може переміщатися навколо точки фіксації.

Оснащення маніпулятором, за словами інженерів, істотно розширить можливості робота як на виробництві, так і в побуті. Хоча зараз він не сертифікований як безпечний для домашнього використання механізм, виробник вже розробив прототип чотириногого побутового помічника, який коштуватиме дешевше, ніж бізнес-версія.

У нас також є проєкт, який, я впевнений, багатьом з вас буде дуже цікавий – мова про прибирання вашого будинку. Зараз Spot ще недоступний для домашнього використання, але коли-небудь це станеться, – зазначив Райберт.

Виробник розглядає і такі області застосування Spot, як доставка посилок і догляд за людьми похилого віку. Залежно від комплектації, робопес може оснащуватися камерами з круговим оглядом, що дозволяє йому орієнтуватися і пересуватися самостійно. Зараз ціна базової версії Spot становить $ 74 500, додатковий зарядний пристрій коштує $ 1650, а система камер з лідаром обійдеться покупцям ще у $ 34 570.

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