Фотограф зробив археологічне відкриття, не виходячи з дому: фотофакт

Розкопки по всьому світу припинені, але відкриття все ще робляться завдяки аерофотозйомці та технологіям сканування. Яскравим прикладом цього є історія нашого нового героя, який на карантині зумів зробити археологічне відкриття.

Британський весільний фотограф Кріс Седд стверджує, що саме вони аерофотографії допомогли йому помітити невідомий об'єкт поруч з будинком.

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Седд тимчасово залишився без роботи і розважався, вивчаючи карти південного Дербішира. Неподалік річки Трент він помітив щось дивне: коричневі плями незвичайної форми на траві. Під час посухи схожі плями можна побачити поруч зі Стоунхенджем – вони вказують на те, що раніше там теж стояли камені.

Британець припустив, що він виявив сліди древнього кам'яного спорудження. Його теорію побічно підтверджують інші археологічні знахідки, які вже були зроблені на цій місцевості, а також розмір плям.

Фото, зроблені Крісом Седдом:

Щоб розповісти дослідникам про своє відкриття, Седд записався на онлайн-курс археології, де збираються такі ж ентузіасти з 69 країн світу і вчаться читати карти й аналізувати свої знахідки.

Професійні археологи зацікавилися відкриттям Седда.

"Це виглядає як дійсно хороша річ, – каже Ліза Уесткотт Уілкінс, одна з кураторів програми. – Звичайно, нам не терпиться приїхати туди і почати дослідження".

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