Ризотто з буряком: простий рецепт від судді "МастерШеф"

Кулінар та суддя шоу "МастерШеф" Володимир Ярославський розповів, як можна легко та швидко приготувати вдома ризотто з буряком. Смакує ця страва чудово!

Володимир Ярославський закликає спробувати оригінальне ризотто, особливість якого у тому, що тут є буряк.

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Інгредієнти на 2 порції:

100 г рис Арборіо або Карнаролі

1 цибулина шалот

15 г оливкової олії

35 г білого сухого вина

350-400 г бульйону

15 г вершкового масла 82.5%

40 г пармезан

50-70 г Горгонзоли

Печені шматочки груші

Рецепт ризотто з буряком:

На пательню наливаємо оливкову олію, трохи розігріваємо, додаємо рис та очищену цибулину. Постійно помішуючи, злегка прогріваємо рис. Додаємо вино та випаровуємо його. Додаємо частинами в 4-5 прийомів по 1 половинці гарячого не солоного бульйону. Рис, помішуючи дерев'яною лопаткою або ложкою потрібно довести до стану, коли вийде частина крохмалю із зерен, який стане основою для соусу. Слідкуйте за тим, щоб рис завжди був в рідині й ні в якому разі не смажився. Також стежте, щоб не було рису з боків місткості. Орієнтовно за 18 хвилин готування рису зерна розварюються, збільшуються і стають по краях знову прозорі. Я додав у кінці для незвичного кольору випареного соку (100 г соку буряка, 25г вина та чебрець – змішати та довести до кипіння). Також можна додати зерна ванілі. Далі доводжу кількість рідини вже практично до соусу, додаю шматочок масла і знімаю з вогню. Довожу до розчинення і потім додаю попередньо натертий сир Пармезан. Слідкуйте, щоб дно пательні не було занадто гарячим – сир може пристати до дна в такому випадку. Вимішую сир до повного його розчинення, пробую на сіль – зазвичай сиру досить, перевіряю ризотто на "хвилю": лопаткою проводжу по дну і дивлюся як рис разом з соусом рівномірно стікають, повертаючись в рідкуватий стан. Рис повинен бути злегка щільний, трохи сируватий, приємно твердий на зубок, в рідкувато багатому, шовковистому соусі, але не стікає з рисинок на тарілці. Тут саме час додати шматочки горгонзоли та печену грушу. Буде неймовірно смачно!

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