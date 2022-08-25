Гуакамоле від шеф-кухаря: простий рецепт судді "МастерШеф"

Кулінар та суддя шоу "МастерШеф" Володимир Ярославський розповів, як можна легко та швидко приготувати вдома гуакамоле. Смакує ця страва чудово!

Володимир Ярославський зазначає, що процес приготування гуакамоле надзвичайно простий та швидкий! Їсти гуакамоле можна як самостійну закуску. Традиційне поєднання – з начос, чипсами з кукурудзяних тортилій. Часто гуакамоле додають як частину салату чи соковитий соус, замість олії чи заправки. Ще розгляньте варіант поєднання з тостами з яйцями та лососем.

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Іноді я змінюю інгредієнти. Замість кінзи додаю петрушку, роблю без цибулі й томатів, або перебиваю авокадо блендером до кремової текстури", – коментує кухар.

Інгредієнти:

Авокадо сорту Хаас – 1 шт

1/3 лайма для соку або 1/4 лимону

1 ст. л. білої або зеленої або червоної цибулі

1/3 стиглого томата чи 2-3 томати чері

половина пучка кінзи

добра дрібка солі

перець гострий зелений халапеньйо

1 ст. л. олії

Рецепт гуакамоле:

Дрібно посічіть цибулю і добре полити її соком лайма чи лимона – нехай замаринується. Поріжте дрібно томати та посічіть листя кінзи. Подрібніть гострий перець. Розріжте авокадо навпіл, встроміть ножа у кісточку і витягніть її провертаючи ніж. Далі м'яку частину вийміть ложкою і переминайте виделкою. Все змішайте, посоліть, додайте олію. Далі куштуйте гуакамоле. Скорегуйте спеції та кількість соку лайма чи лимону. Смак має бути насиченим, достатньо солоним, трішечки гострим і приємно освіжаюче кислим.

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