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Ектор Хіменес-Браво приготував оригінальний суп: авторський рецепт окрошки від шеф-кухаря

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Ектор Хіменес-Браво приготував оригінальний суп: авторський рецепт окрошки від шеф-кухаря - фото 1

Спробуйте цю авторську окрошку від Ектора. У нього вийшла неймовірна перша страва з нутом на айрані. Нехай смакує!

Окрошка – суп, що освіжає. Ектор зазначає, що кожен з цих інгредієнтів – його улюблений, а у поєднанні виходить щось неймовірне. До слова, якщо полюбляєте м'ясо, то можете додати варену курку.

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Сталося так, що мої взаємини з класичною окрошкою, ну як це сказати…не вдалися. Тому я створив свій рецепт окрошки", – розповідає кухар.

Інгредієнти:

  • Нут консервований – 50 грамів
  • Кріп – 10 грамів
  • Петрушка – 15 грамів
  • Базилік – 10 грамів
  • М'ята – 10 грамів
  • Цибуля зелена – 15 грамів
  • Зіра – 5 грамів
  • Сіль та перець – на смак
  • Айран – 200 мл

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