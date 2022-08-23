Ектор Хіменес-Браво приготував оригінальний суп: авторський рецепт окрошки від шеф-кухаря

Спробуйте цю авторську окрошку від Ектора. У нього вийшла неймовірна перша страва з нутом на айрані. Нехай смакує!

Окрошка – суп, що освіжає. Ектор зазначає, що кожен з цих інгредієнтів – його улюблений, а у поєднанні виходить щось неймовірне. До слова, якщо полюбляєте м'ясо, то можете додати варену курку.

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Сталося так, що мої взаємини з класичною окрошкою, ну як це сказати…не вдалися. Тому я створив свій рецепт окрошки", – розповідає кухар.

Інгредієнти:

Нут консервований – 50 грамів

Кріп – 10 грамів

Петрушка – 15 грамів

Базилік – 10 грамів

М'ята – 10 грамів

Цибуля зелена – 15 грамів

Зіра – 5 грамів

Сіль та перець – на смак

Айран – 200 мл

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